Autoridades investigan una posible nueva nota de rescate relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie

Las autoridades de Arizona investigan una posible nueva nota de rescate relacionada con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa Today Savannah Guthrie, quien permanece desaparecida desde febrero.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima (PCSD) informó el martes que el grupo de trabajo que investiga el caso junto con el FBI recibió información sobre una nota que podría estar relacionada con la desaparición.

“El grupo de trabajo PCSD/FBI Guthrie fue informado recientemente de una posible nueva nota de rescate relacionada con la investigación de Nancy Guthrie”, señaló la agencia en una publicación en X.

Las autoridades agregaron que también conocen comentarios publicados en redes sociales sobre la supuesta nota y que están revisando la información para determinar su credibilidad.

Sin embargo, una fuente policial cercana al caso dijo a Fox News que no existen nuevas notas que estén siendo consideradas creíbles por los investigadores.

Nancy Guthrie desapareció en febrero

Guthrie fue sacada de su vivienda en Tucson, Arizona, durante las primeras horas del 1 de febrero y no ha sido localizada desde entonces, de acuerdo con el FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima.

La mujer había sido vista por última vez poco antes de las 10:00 p.m. del 31 de enero, cuando un familiar la dejó en su vivienda en el vecindario Catalina Foothills.

En los días posteriores a la desaparición, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó que Guthrie no abandonó voluntariamente su casa.

“Ella no se fue por su cuenta. Lo sabemos”, declaró Nanos durante una conferencia de prensa.

Las autoridades han tenido dificultades para identificar a un sospechoso o una persona de interés, aunque una cámara de seguridad Ring instalada en la vivienda captó imágenes de un hombre con el rostro cubierto.

Dos notas de rescate fueron difundidas anteriormente

En julio, las autoridades hicieron públicas dos notas de rescate que habían recibido en relación con el caso.

La primera fue enviada el 2 de febrero, un día después de la desaparición. En ella se afirmaba que Guthrie estaba ilesa y se exigían 4 millones de dólares en criptomonedas a cambio de su liberación.

La segunda nota llegó cuatro días después, el 6 de febrero, y afirmaba que Guthrie había muerto poco después de ser secuestrada.

Las autoridades decidieron divulgar las notas varios meses después y señalaron que ambas tenían un estilo de escritura particular. Los investigadores pidieron al público que informara si reconocía patrones o características que pudieran ayudar a identificar a quien las escribió.

La difusión de las notas provocó un aumento de las pistas recibidas por los investigadores, aunque las autoridades han continuado sin identificar públicamente a un responsable de la desaparición.

Las autoridades piden información al público

El FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima mantienen abierta la investigación y continúan revisando la información relacionada con Guthrie.

Las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición que se comunique con el FBI al 1-800-CALL-FBI.

También es posible proporcionar información de manera anónima al Departamento del Sheriff del condado de Pima a través del 520-88-CRIME.

Sigue leyendo: