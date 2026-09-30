Hombre enfrenta a un puma para salvar a su perro en Wyoming

Un hombre de Wyoming se enfrentó a uno de los depredadores más imponentes de Norteamérica después de encontrar a su perro atrapado bajo las garras de un puma.

Adam Borkhus, un fotógrafo aficionado de vida silvestre de 33 años, buscaba alces cerca de Cody, Wyoming, el 19 de septiembre cuando se detuvo en una carretera remota para cambiar el lente de su cámara y dejó salir de su vehículo a Diesel, su Labrador de 2 años.

Pocos segundos después, escuchó al perro lanzar un grito.

Borkhus corrió hacia unos arbustos y encontró al puma encima de Diesel. El hombre llevaba un arma de fuego y repelente para osos, pero decidió no utilizarlos porque temía herir accidentalmente a su perro, que estaba forcejeando con el felino.

Entonces optó por otra alternativa: patear al puma.

El puma se abalanzó contra el hombre

La patada en el rostro hizo que el puma se apartara de Diesel, pero también provocó que el animal centrara su atención en Borkhus.

“El puma se dio la vuelta y me miró. Luego saltó y me golpeó en el pecho”, relató Borkhus a la revista Outside.

El hombre, que mide 6 pies y 3 pulgadas y pesa aproximadamente 300 libras, cayó de espaldas después de que el puma, de unas 70 libras, se abalanzara sobre él.

Borkhus contó que intentó mantener los dientes del animal alejados de su rostro y cuello mientras lo golpeaba con una mano. Finalmente consiguió agarrarlo por una oreja y tiró con suficiente fuerza para que el puma huyera.

El enfrentamiento duró entre 20 y 30 segundos.

Borkhus terminó con rasguños en las manos, un brazo y el rostro. Diesel, en cambio, salió ileso del encuentro.

El perro incluso se retiró hasta el vehículo mientras su dueño luchaba con el puma y esperaba junto a la puerta trasera cuando Borkhus regresó.

Qué hacer ante un encuentro con un puma

Aunque patear a un puma funcionó en el caso de Borkhus, las autoridades de Wyoming recomiendan otras medidas para evitar que un encuentro con estos animales termine en un ataque.

El Departamento de Caza y Pesca de Wyoming señala que los conflictos entre personas y pumas son poco frecuentes, pero aconseja tomar precauciones al recrearse en zonas donde habitan estos felinos.

Una de las principales recomendaciones es no acercarse al animal. Las personas deben darle espacio para escapar y mantener la calma si se encuentran con uno.

También aconseja hablar de manera firme y tranquila en lugar de salir corriendo. Viajar en grupo puede ayudar a reducir las posibilidades de sorprender a un puma.

Y si el animal ataca, la recomendación oficial es defenderse.

“Si un puma te ataca, lucha y defiéndete”, indica el Departamento de Caza y Pesca de Wyoming.

Expertos recomiendan mantener a los perros bajo control

Joshua Lisbon, investigador de la Mountain Lion Foundation, dijo a Outside que quienes llevan perros a zonas silvestres deberían mantenerlos con correa o bajo un control de voz firme.

Si un puma ataca a un perro, Lisbon recomienda utilizar repelente para osos en lugar de entrar físicamente en la pelea.

Eso puede significar que el perro también reciba parte del aerosol, pero el investigador considera que es preferible a que una persona se exponga directamente al felino.

Para Borkhus, sin embargo, la decisión tuvo que tomarse en cuestión de segundos mientras veía a Diesel debajo del animal.

Finalmente, tanto el hombre como su perro sobrevivieron al encuentro y pudieron abandonar el lugar.

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