Madre e hijo son encontrados muertos en el patio de su casa en Georgia

Una madre de 89 años y su hijo de 68 fueron encontrados muertos en el patio de su vivienda en el suroeste de Georgia, aproximadamente una semana después de que ambos fallecieran, según las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Emma R. Handler y William Womack. Sus cuerpos fueron localizados en una propiedad ubicada cerca de la carretera 118, en el área de Leslie, en el condado de Sumter.

La Oficina del Sheriff del condado de Sumter informó que recibió alrededor de las 8:30 a.m. del 22 de septiembre una llamada para realizar una verificación de bienestar en la vivienda.

Cuando los primeros socorristas llegaron al lugar, encontraron primero a una mujer fallecida. Después de asegurar la escena y revisar la propiedad, localizaron a un hombre muerto cerca de la residencia.

El hijo habría colapsado mientras cortaba el césped

Según informó WALB, Womack se encontraba cortando el césped con una cortadora manual cuando se desplomó.

Los investigadores creen que su madre salió de la vivienda para ayudarlo después de verlo caer, pero también terminó desplomándose.

Los cuerpos permanecieron en el patio durante aproximadamente una semana antes de ser encontrados, de acuerdo con el reporte.

Las autoridades todavía no han determinado la causa exacta de las muertes. Los cuerpos fueron sometidos a autopsias para establecer qué ocurrió.

La Oficina del Sheriff del condado de Sumter señaló que el caso está siendo tratado como una investigación de muerte.

Autoridades descartan indicios de un crimen

El alguacil Eric Bryant dijo que, hasta el momento, los investigadores no han encontrado evidencia que apunte a un acto criminal.

“En este momento, no hay evidencia que indique que hubo un acto criminal o que exista alguna sospecha. Sin embargo, esta sigue siendo una investigación activa”, afirmó Bryant.

La Oficina del Sheriff trabaja en el caso junto con la Oficina de Investigación de Georgia y la Oficina del Médico Forense del condado de Sumter.

Mientras continúan las autopsias y la investigación, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas de las muertes.

La Oficina del Sheriff del condado de Sumter expresó sus “sentidas condolencias” a los familiares de Handler y Womack.

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