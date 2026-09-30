Perez Hilton se reunió por primera vez con sus hijos tras su incidente

El bloguero y personalidad de la farándula Perez Hilton se reunió por primera vez con sus tres hijos mientras permanece en un centro de tratamiento residencial en el que recibe atención médica y psicológica tras su intento de suicidio el pasado mes de agosto.

Según los detalles brindados por su entorno familiar, el reencuentro del comunicador de 48 años —cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.— con sus hijos Mario (13 años), Mia (11) y Mayte (8) consistió en visitas breves y bajo supervisión médica. De acuerdo con el comunicado difundido por la familia, el emotivo encuentro tuvo un profundo significado dentro del proceso de recuperación que atraviesa.

“Ver a sus hijos en persona ha significado muchísimo para Perez. Sin duda ha habido muchas emociones para todos, pero poder compartir ese tiempo juntos ha sido increíblemente significativo y sanador”, expresó la familia.

Durante su periodo de hospitalización y posterior traslado al centro de rehabilitación residencial, la tutela temporal de los tres menores fue concedida a la madre del bloguero, Teresita Lavandeira, mediante un acuerdo legal que contó con el pleno consentimiento del propio Hilton, quien ejerce como padre soltero.

La familia aclaró que la comunicación con Hilton sigue siendo limitada y no constante, una medida diseñada deliberadamente por el equipo de especialistas para priorizar su recuperación. “Entendemos que en este momento la prioridad no es mantener una comunicación diaria, sino darle el tiempo y el espacio necesarios para centrarse en su atención y seguir progresando”, señalaron.

Actualmente, Hilton trabaja junto a su equipo de médicos, psiquiatras y terapeutas para comprender los desencadenantes de su crisis de salud mental, identificar señales de advertencia y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables.

Hasta el momento no se ha establecido una fecha prevista para su alta o regreso al hogar, ya que su entorno prefiere seguir de manera estricta la guía médica. “Nadie quiere apresurar nada. Por ahora, todos estamos tomando las cosas un día a la vez”, concluyó el comunicado.

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