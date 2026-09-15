A un mes del incidente, familia de Perez Hilton comparte actualización sobre salud del bloguero

Un mes después de sufrir un alarmante episodio de salud mental que derivó en su hospitalización a principios de agosto, la familia de Perez Hilton compartió un comunicado para informar sobre el estado actual del famoso bloguero.

Según confirmaron sus seres queridos en la página web del bloguero, Hilton —cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.— fue dado de alta tras curar sus lesiones físicas e ingresó formalmente a un centro de tratamiento residencial. En esta institución permanecerá varias semanas más para enfocar toda su atención en su recuperación emocional y psicológica.

“Este era un paso crucial, pero aún queda un largo camino por recorrer”, expresó la familia en la nota difundida el lunes. Asimismo, precisaron que el comunicador de 48 años no tiene acceso a teléfonos celulares ni computadoras, y mantiene un contacto estrictamente limitado con su entorno exterior para priorizar su proceso de recuperación.

En el mismo texto, los allegados del bloguero aprovecharon para desmentir diversos rumores malintencionados que circularon en redes sociales durante las últimas semanas. Aclararon que Hilton no padece pérdida de memoria, no está vendado ni cubierto de gasas, y tampoco ha realizado peticiones extravagantes desde su internación. “Perez está lúcido y se comunica con claridad con su familia”, recalcaron para dar tranquilidad a sus seguidores.

En cuanto al bienestar de su círculo más cercano, la familia confirmó que los tres hijos del creador de contenido están bajo el cuidado a tiempo completo de su abuela materna, quien busca mantener la rutina y la estabilidad del hogar.

“La prioridad de nuestra familia sigue siendo ofrecerles a los niños tanta normalidad como sea posible mientras su padre se concentra en mejorar”, añadieron.

Finalmente, el entorno de Hilton agradeció la constante ola de mensajes de apoyo y muestras de afecto recibidas desde el incidente ocurrido durante una transmisión en vivo a inicios de agosto. “Ahora mismo, el único trabajo de Perez es ponerse sano; el nuestro es apoyarlo y proteger a sus hijos”, concluyó el comunicado.

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