Qué se sabe del copiloto acusado de atacar al comandante e intentar estrellar el vuelo de Flydubai

El hombre señalado por intentar estrellar el vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv estaba, según las autoridades israelíes, en uno de los dos puestos de mando. Era el copiloto. Lo acusan de haber apuñalado al comandante antes de ser reducido durante una intervención de pasajeros y tripulantes que permitió que el avión aterrizara en Arabia Saudita.

Esa es la principal acusación conocida sobre el sospechoso. Los datos sobre quién es, en cambio, siguen siendo escasos. Un funcionario israelí citado por Reuters lo identificó como ciudadano de Omán, pero su nombre, edad y antecedentes profesionales no aparecen confirmados en las informaciones de Reuters y Associated Press.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, está calificando lo sucedido como un “intento de ataque terrorista yihadista”. Crédito: Ariel Schalit | AP

Una acusación grave y una identidad todavía incompleta

La reconstrucción difundida por Benjamin Netanyahu sostiene que el copiloto atacó al comandante y trató de estrellar la aeronave. Durante el episodio, el avión perdió altura de forma abrupta y las autoridades israelíes movilizaron cazas ante la posibilidad de un secuestro. Pasajeros y tripulantes lograron reducir al agresor, según esa versión.

Pero el relato de lo ocurrido dentro de la cabina todavía no explica qué llevó al sospechoso a actuar. Flydubai sostuvo que las causas eran desconocidas y pidió evitar especulaciones prematuras. La declaración de la compañía marca una diferencia entre la acusación formulada por Israel y lo que la investigación ha logrado establecer públicamente.

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Detenido y hospitalizado en Arabia Saudita

El aterrizaje en Tabuk dejó al sospechoso bajo custodia saudí. Netanyahu anunció su detención y señaló que sería interrogado allí. El aeropuerto informó, por su parte, que ambos pilotos habían sufrido heridas y fueron trasladados a un hospital.

Hasta el cierre de esta nota, las fuentes consultadas no precisaban la gravedad de las lesiones del acusado ni su situación procesal. Tampoco ofrecían una identificación completa respaldada públicamente por las autoridades saudíes.

Benjamín Netanyahu reveló detalles del vuelo de Flydubai: “Intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”. Crédito: Deutsche Welle

Las preguntas que deja el ataque

Además del motivo, queda por esclarecer cómo se obtuvo el arma utilizada y cuál fue la secuencia que permitió recuperar el control del avión. Son preguntas distintas: una apunta a la conducta del sospechoso; las otras, a las condiciones de seguridad y a la respuesta dentro de la aeronave. Son algunas de las incógnitas que deja el episodio que tiene a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia en una jornada de altísimo estrés.

La respuesta anunciada por Israel se concentra, por ahora, en quienes ocupan los puestos de mando. Netanyahu ordenó reforzar las verificaciones de seguridad sobre pilotos de aerolíneas israelíes y extranjeras que vuelan hacia el país. Según Reuters, la decisión se tomó mientras el motivo del ataque seguía sin determinarse.

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