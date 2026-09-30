“¿Quién deja a cuatro niños pequeños solos?”: jueza de Florida critica a madre que se fue de viaje en crucero

La reacción de una jueza de Florida durante una audiencia puso el foco en las circunstancias que rodean el caso de una madre acusada de dejar a sus cuatro hijos pequeños solos en casa para viajar durante tres días en un crucero con destino a las Bahamas.

Nathalie Belizaire, de 29 años, enfrenta cuatro cargos por negligencia infantil grave sin lesiones corporales graves, después de que presuntamente abordara el Carnival Conquest, de Carnival Cruise Line, y dejara a los menores sin supervisión adulta en su vivienda de North Miami Beach.

Entre los niños se encontraba un bebé de apenas 2 meses, lo que ha sido cuestionado.

La pregunta de la jueza

Durante la audiencia celebrada el martes en Miami-Dade, la jueza del circuito Mindy Glazer reaccionó con evidente sorpresa ante las circunstancias descritas por los fiscales y los investigadores.

“Esto es increíble”, dijo Glazer. “Estamos agradecidos de que no les haya pasado nada peor a esos niños”. En otro momento de la audiencia, la jueza lanzó una pregunta que resumió su preocupación por lo ocurrido:

“¿Quién deja a cuatro niños pequeños solos para irse de crucero?”, cuestionó la jueza.

La investigación sostiene que los menores permanecieron en la vivienda mientras Belizaire realizaba un viaje de tres días a las Bahamas.

Los niños estaban solos

La policía descubrió a los cuatro menores el sábado, un día después de que el crucero hubiera zarpado. Las imágenes registradas por las cámaras corporales de los agentes muestran a los niños saliendo de un baño donde se habían escondido.

Entre los menores había un niño de 2 años, un preadolescente, una menor que parecía ser adolescente y un bebé de 2 meses que estaba en brazos de la joven.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda de North Miami Beach, no había ningún adulto presente. La situación salió a la luz después de que Lether Bazile, padre del bebé de 2 meses, acudiera a la casa y escuchara voces en el interior.

Una publicación despertó las sospechas

Bazile declaró a los investigadores que Belizaire le había dicho que los niños quedarían al cuidado de su bisabuela. Sin embargo, el hombre comenzó a sospechar cuando vio una publicación de Belizaire en WhatsApp, realizada dos días antes, en la que aparentemente aparecía un boleto de Carnival Cruise Line.

Bazile decidió entonces pasar por la vivienda. Al llegar, observó la luz de un televisor a través de las persianas y escuchó a los niños dentro de la casa.

Fue entonces cuando llamó a la policía. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a los cuatro menores sin la presencia de un adulto.

Familiares dieron sus versiones

Los investigadores también entrevistaron a familiares de Belizaire. Denise Wilkes, identificada como la abuela de los niños, declaró que Belizaire había prometido llevarse a los menores, pero nunca apareció.

Steven Borgella, hermano de la acusada, también habló con la policía. Según su declaración, Belizaire le envió un mensaje de texto alrededor de las 8 p.m., hora del Este, el día en que los niños fueron encontrados.

En el mensaje, presuntamente le pidió que fuera a revisar a los menores. Para entonces, los niños ya habían sido localizados por las autoridades.

La defensa cuestionó la responsabilidad

Belizaire fue detenida el lunes cuando desembarcaba del crucero en el puerto de Miami, después de regresar de su viaje.

Según las autoridades, la mujer se negó a hablar con los agentes. Durante la audiencia, su abogado insistió en que las acusaciones todavía no han sido demostradas y señaló que Belizaire niega los cargos.

“Por el momento, se trata solo de una acusación; ella niega la acusación”, afirmó el abogado. La jueza respondió: “Por supuesto que sí”.

El defensor planteó entonces que debía determinarse quién tenía la responsabilidad de los menores en el momento en que fueron encontrados. “¡La arrestaron cuando desembarcaba del crucero!”, replicó Glazer.

El abogado respondió que no solo las madres pueden ser responsables del cuidado de los niños. “También hay otros responsables, no solo las madres”, sostuvo. “No solo las madres están a cargo de los niños, señor juez. También los padres, los abuelos y otras personas”.

La jueza volvió a referirse a los padres de los menores y destacó que uno de ellos fue quien alertó a las autoridades.

“Mira, las madres siempre saben quiénes son sus hijos”, dijo Glazer. “Puede que los padres no lo sepan, pero parece que aquí hay padres diferentes. Uno de ellos se preocupó y llamó a la policía”.

Fianza de $10,000 dólares

Belizaire quedó sujeta a una orden de alejamiento mientras el Departamento de Niños y Familias investiga el caso. La acusada enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil grave sin lesiones corporales graves.

La fianza fue fijada en $10,000 dólares es decir, $2,500 dólares por cada uno de los cuatro menores. El proceso judicial continúa y las acusaciones deberán resolverse ante los tribunales.

Otro caso en 2025

El expediente de Belizaire también incluye un antecedente judicial separado. En enero de 2025, enfrentó cargos por agresión con agravantes después de que presuntamente rociara gas pimienta en el rostro de un vecino durante una disputa relacionada con su hija.

Ese caso es independiente de la investigación actual por presunta negligencia infantil. Por ahora, el proceso se centra en determinar cómo quedaron los cuatro menores solos en la vivienda, quién debía estar a cargo de ellos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Belizaire a viajar mientras los niños permanecían en casa.

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