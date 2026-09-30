Se revelan nuevos detalles sobre la esperada gira de Luis Miguel en 2027

A solo unos días de confirmarse que Luis Miguel volverá a los escenarios, el entusiasmo por conocer más detalles sobre su gira se mantiene latente entre sus seguidores más fieles. Y la espera ha valido la pena, pues recientemente se revelaron los territorios que el ‘Sol de México’ visitará como parte de su tour en 2027.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, el artista y Fenix Entertainment retomaron su alianza para llevar a cabo una nueva serie de conciertos con la que se le dará continuidad al tour 2023-2024 que reunió a millones de espectadores en todo el mundo.

“Ambas partes celebran con entusiasmo este nuevo proyecto y el regreso de una alianza que hizo historia en la música latina en vivo”, destaca el mensaje de Fenix Entertainment.

Pese a que las ciudades y fechas en las que se llevará a cabo dicho tour mundial aún no han sido anunciadas, se adelantó que Luis Miguel recorrerá “importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales”.

Ante la expectativa que se ha generado, la productora recomienda evitar cualquier tipo de fraude manteniéndose al pendiente de los canales oficiales del cantante: “Toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment”, concluye el escrito.

En respuesta al anuncio, miles de usuarios se dieron a la tarea de mencionar a sus países para asegurarse de no quedar fuera de la lista de sitios que el intérprete de “La Bikina” y “La Incondicional” visitará en 2027.

“Que arranque gira en Argentina como el exitoso tour pasado y lo lleven a Movistar Arena”, “Qué ilusion y que nervios, te queremos en España”, “Te esperamos con los brazos abiertos todo Perú”, “Botón para Colombia”, “Con los nervios de punta, ojalá Chile no falte” y “Tu México lindo y querido te espera, Luismi”, son algunos de los mensajes que se hicieron presentes en la sección de comentarios.

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