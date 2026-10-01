Ernesto Laguardia se consagra como el séptimo lugar de "La Casa de los Famosos México".

La cuenta regresiva para la gran final de “La Casa de los Famosos México 4” ya inició y lo hizo con la consagración del actor Ernesto Laguardia como séptimo lugar dentro de la competencia.

Fue durante la velada del pasado 30 de septiembre que el público hizo valer su voto para elegir a los seis habitantes que continúan en la lucha para coronarse como gran ganador y llevarse el maletín con los $4 millones de pesos.

Sin embargo, la estrella de melodramas como “Amor Real” y “Amigas y Rivales” salió menos favorecido en la dinámica de votos, quedándose a solo cuatro días de llegar a la gala final.

Por su parte, Karina Torres, Yahir Othón, Mariana Ochoa, Memo Schutz, Ese Pérez y Gema Garoa se mantienen firmes en la competencia, contando con la oportunidad de apagar las luces de la casa más famosa de México.

Las primeras declaraciones de Ernesto Laguardia tras su salida de “LCDLFM”

Tras anunciarse la decisión del público, el histrión fue recibido en el foro principal por su amiga y colega Galilea Montijo, quien lo recibió con un fuerte abrazo y lo felicitó por su desempeño durante los 67 días de convivencia.

Una vez concluido el programa, Ernesto Laguardia acudió como invitado especial a la post gala de ViX, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, con quienes se sinceró sobre su sentir ante la decisión del público.

“Me siento contento, debo ser sincero, no pensé que saldría hoy, pero si el público decidió eso, estoy feliz, el público siempre ha dictado todo en mi carrera, me siento agradecido en ser el séptimo finalista”, declaró el famoso.

Pese a que el resultado no fue lo que esperaba, Ernesto Laguardia se dijo profundamente agradecido por el apoyo que recibió a lo largo del proyecto: “Siempre uno quiere ganar, pero uno está conforme con lo que el público opina. Les quiero agradecer que me hayan salvado cinco veces, me sentí muy bendecido, y de verdad no hay forma de pagarle al público todo ese amor”, recalcó.

Seguir leyendo:

• Ernesto Laguardia conmueve en “La Casa de los Famosos México” al recordar la pérdida de su padre

• Ernesto Laguardia y Karina Torres se besan en “La Casa de los Famosos México”

• Así fue la salida de la última eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”