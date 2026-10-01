Mazda Miata NC recibe un V6 y se convierte en un deportivo brutal

A simple vista, este Mazda MX-5 Miata NC podría pasar por cualquier roadster usado de la generación producida entre 2005 y 2015. La sorpresa aparece cuando se abre el capó y queda al descubierto un V6 de 3.0 litros relacionado con Jaguar.

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La transformación lleva la firma de Rocketeer, una empresa británica que encontró en el tercer Miata una base interesante para una preparación bastante particular.

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El resultado supera los 300 caballos de fuerza y alcanza 265 lb-pie de torque, pero la potencia no es el único objetivo del proyecto.

Más músculo sin perder el equilibrio

Rocketeer modificó el conjunto para conseguir que el propulsor pueda quedar suficientemente retrasado dentro del compartimento del motor. La intención es mantener una distribución de peso cercana al 50:50, algo fundamental en un automóvil cuyo atractivo siempre ha estado más relacionado con el equilibrio y la agilidad que con tener una enorme cifra de potencia.

El V6 funciona de forma atmosférica, sin turbo ni supercargador. La preparación también incluye un colector de admisión fabricado en fibra de carbono y un sistema de escape de alto flujo.

La combinación convierte al NC en un automóvil bastante diferente sin abandonar completamente la filosofía que caracteriza al MX-5.

El corazón tiene ADN de Jaguar

El motor elegido procede de la familia Ford Duratec V6 de 3.0 litros y está relacionado con aplicaciones utilizadas por Jaguar, entre ellas el S-Type. Su construcción en aluminio ayudó a Rocketeer a utilizarlo en una conversión donde controlar el peso era especialmente importante.

La idea no era simplemente instalar un motor más grande y buscar la máxima potencia posible. La preparación debía conservar el comportamiento del Miata y evitar que el aumento de prestaciones terminara perjudicando su equilibrio.

El resultado es una combinación curiosa, con un chasis japonés ligero, un V6 relacionado con Jaguar y una preparación desarrollada en Reino Unido.

Más del Rocketeer NC. Crédito: Rocketeer. Crédito: Cortesía

La conversión no es un trabajo casero

Rocketeer no vende inicialmente el proyecto como un kit para montar en el garaje. La conversión completa debe realizarse en sus instalaciones de Hampshire, Reino Unido, o mediante instaladores autorizados.

El paquete completo parte de aproximadamente $28,000 dólares, incluyendo la transformación del motor y otros componentes originales de Mazda. La empresa también comercializa los motores por separado, con precios que parten de unos $8,000 dólares equivalentes para una configuración de menor potencia. Las instalaciones están disponibles en Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Así, un Miata NC que durante mucho tiempo quedó a la sombra de otras generaciones del modelo encuentra una segunda oportunidad. No necesita una carrocería extravagante para llamar la atención. Basta con abrir el capó y descubrir que debajo trabaja un V6 de origen relacionado con Jaguar.

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