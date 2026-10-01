Trump amenaza con golpear “muy fuerte” a Irán si estuvo detrás del incidente de Flydubai

Donald Trump amenazó este jueves con golpear “muy fuerte” a Irán si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente ocurrido en un vuelo de Flydubai con destino a Israel, aunque hasta ahora las autoridades que investigan el caso no han presentado evidencia pública que vincule al gobierno iraní con lo sucedido.

“Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser cuestionado sobre una eventual represalia contra Irán. Al preguntarle si consideraba que Teherán estuvo involucrado, agregó: “Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento”.

A passenger who helped save a flight carrying more than 170 people to Tel Aviv from crashing says he knew how to stabilize a nose-diving aircraft after watching an air crash TV show https://t.co/B2DDgw9VC0 pic.twitter.com/pdtoJSaTWV — Reuters (@Reuters) October 1, 2026

La advertencia se produjo un día después de que el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, fuera desviado a Arabia Saudita tras un violento altercado dentro de la cabina.

La aerolínea confirmó que ocurrió un enfrentamiento en la cabina de mando y que otros miembros de su tripulación que viajaban a bordo intervinieron para asegurar la aeronave. El avión aterrizó sin incidentes en Tabuk y todos los pasajeros fueron puestos a salvo. Flydubai pidió evitar “especulaciones prematuras” mientras las autoridades determinan las causas y motivaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció una versión más detallada. Según explicó, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con sus ocupantes. Pasajeros y un integrante de la tripulación lograron entrar a la cabina, reducir al agresor y permitir que otro equipo de pilotos recuperara el control.

Según la agencia Reuters, a bordo viajaban más de 170 personas y que el presunto agresor es un copiloto de nacionalidad omaní. El capitán herido, identificado como el ciudadano indio Smit Machchhar, consiguió desbloquear la puerta de la cabina antes de que pasajeros y tripulantes sometieran al atacante.

Netanyahu dijo este jueves que todavía era “demasiado pronto” para determinar quién estuvo detrás del incidente y señaló que las investigaciones deberán esclarecer si el copiloto tuvo cómplices o alguna conexión con Irán.

“Llegaremos al fondo de este atacante, si tuvo cómplices, si Irán estuvo detrás. Creo que lo sabremos muy pronto”, afirmó el mandatario israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó lo ocurrido como un “intento de atentado terrorista yihadista”, pero esa caracterización no ha sido confirmada por Emiratos Árabes Unidos, país donde está registrada la aeronave.

El episodio ocurre además en un momento de fuertes tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha elevado la atención sobre cualquier posible vínculo del incidente con Teherán. Sin embargo, hasta este jueves no se había divulgado evidencia que permitiera atribuir a Irán la actuación del copiloto.

Flydubai, por su parte, suspendió temporalmente sus vuelos hacia y desde Israel para permitir que las autoridades continúen las investigaciones y determinen todos los hechos relacionados con el incidente.