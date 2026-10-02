Habló el piloto herido de Flydubai: cómo logró abrir la cabina y pedir ayuda tras el ataque

Smit Machchhar había caído al suelo de la cabina y sentía que el avión descendía. Estaba herido, pero alcanzó a reconocer una posibilidad de recibir ayuda: la puerta estaba cerca. Este viernes 2 de octubre, el comandante de Flydubai contó cómo consiguió abrirla después del ataque de su copiloto durante el vuelo entre Dubái y Tel Aviv.

El piloto habló con el primer ministro de India, Narendra Modi, mediante una videollamada desde un hospital de Abu Dabi. Apareció con vendajes en la cabeza y las manos, y se secó las lágrimas al reconstruir lo ocurrido, según informó Reuters.

“Luchaba por mi vida. Y no podía dejar morir a toda esa gente”, dijo Machchhar, de acuerdo con el testimonio recogido por Associated Press. Explicó que, aun en ese estado, comprendió que debía levantarse porque la vida de los pasajeros también estaba en peligro.

El esfuerzo para abrir la puerta de la cabina

En su relato, Machchhar describió el dolor y la dificultad para moverse después de sufrir las heridas. Desde el suelo pudo percibir que la aeronave perdía altura. Entonces concentró sus fuerzas en alcanzar la puerta y abrir el acceso.

Según la reconstrucción de sus declaraciones, el comandante se dijo a sí mismo que debía hacer un último esfuerzo. Cuando logró abrir, otras personas entraron. Ese momento permitió que la emergencia, hasta entonces encerrada en la cabina de mando, recibiera ayuda desde el resto del avión.

El testimonio aporta la perspectiva del piloto sobre una secuencia que hasta ahora se había conocido principalmente por relatos de pasajeros y autoridades. Su decisión de abrir la puerta permitió la intervención de quienes estaban del otro lado; después, otros tripulantes asumieron el control de la aeronave.

Flydubai confirmó en un comunicado que personal de la compañía que viajaba a bordo aseguró el avión, lo desvió y aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

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Qué ocurrió en el vuelo entre Dubái y Tel Aviv

El incidente se produjo el miércoles 30 de septiembre en el vuelo FZ1073. Según informó Reuters, el copiloto atacó al comandante y el avión experimentó un descenso abrupto. Pasajeros y tripulantes ingresaron a la cabina y redujeron al presunto agresor. Las autoridades israelíes sostuvieron que había intentado estrellar la aeronave.

La compañía confirmó que todos los pasajeros estaban a salvo tras el aterrizaje y envió dos aviones de reemplazo a Tabuk. En sus primeras comunicaciones describió lo sucedido como un altercado en la cabina y advirtió que las causas y los motivos seguían bajo investigación.

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La recuperación del comandante y la investigación

Durante la conversación del viernes, Modi elogió el valor de Machchhar y le deseó una pronta recuperación, según informó la emisora pública india News On AIR. El piloto pudo explicar personalmente qué había vivido y qué lo impulsó a actuar mientras estaba herido.

La investigación deberá establecer la secuencia completa del ataque y sus motivos. Flydubai pidió evitar especulaciones prematuras y anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Israel, en coordinación con las autoridades.

En el comunicado consultado, la aerolínea no fijó una fecha para reanudarlos: indicó que revisará la suspensión conforme avance la investigación y haya más información disponible.

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