Trump pretende construir un gasoducto en Alaska con una multimillonaria inversión de Corea del Sur

Apoyándose en una inversión cercana a $54,000 millones de dólares proveniente de Corea del Sur, el presidente Donald Trump pretende construir un gasoducto en Alaska que le permita elevar las exportaciones de gas natural.

El anuncio del republicano de 80 años es el segundo en menos de 48 horas ligado a estados donde están en juego escaños claves para definir el control del Senado durante las elecciones intermedias a celebrarse el 3 de noviembre.

Previamente, el lunes dio a conocer otra descomunal inversión ligada a una planta siderúrgica en Iowa, la cual se traduce en $15 mil millones de dólares.

Con respecto al proyecto de Alaska, surgió a partir de un compromiso asumido por el gobierno coreano de invertir hasta $350 mil millones de dólares en Estados Unidos para de esa manera lograr que sus importaciones recibieran aranceles más bajos a los establecidos por el magnate neoyorquino desde meses atrás sobre todo a automóviles y autopartes provenientes de Seúl.

President Trump's landmark Alaska LNG pipeline deal will generate massive state and local revenue for the people of Alaska.



President Trump is bringing back American energy dominance. ?? pic.twitter.com/BN5pgpx5GU — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2026

El senador republicano Dan Sullivan, quien está en campaña en busca de refrendar su escaño, es uno de los principales promotores de explotar el gas y otros recursos naturales antes protegidos por administraciones ligadas al Partido Demócrata.

El proyecto del gasoducto señalado tiene una extensión de 807 millas y pretende conecta la vertiente norte de Alaska con una terminal de exportación de gas natural licuado en el sur de dicho estado anteriormente conocido por sus nieves eternas hasta el surgimiento del calentamiento global.

Con el objetivo de obtener empatía con los residentes de Alaska, la Casa Blanca afirma que el costo de la energía tenderá a disminuir a partir del arribo de varias compañías interesadas en explotar las riquezas que esconde el subsuelo.

Sin embargo, algunas organizaciones defensoras de la naturaleza y la fauna han levantado la voz expresando su rechazo absoluto, pues consideran a la industria dañina para la vida de aves y animales que llevaban siglos desarrollándose incluso alejados del ser humano.

De hecho, el gobierno estadounidense no ha compartido los resultados de estudios preliminares aclarando que la puesta en marcha de este nuevo gasoducto vaya ha generar un desequilibrio en el ecosistema.

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