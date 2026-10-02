Calor en Los Ángeles podría superar los 100° F este fin de semana

A partir de este sábado y probablemente hasta mediados de octubre, el calor podría llegar a temperaturas poco habituales para esta época del año en California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia de calor extremo hasta el jueves 8 de octubre y prevé que los termómetros marquen los 100 °F (37.7° C) durante varios días.

De hecho, la agencia informó este viernes que el centro de Los Ángeles había alcanzado 102 °F (38.8° C) alrededor de las 12:50 pm, una temperatura que igualó el pronóstico para el sábado y que, además, rompió el récord diario de esa fecha.

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¿Por qué hará tanto calor en Los Ángeles?

El principal responsable es un potente sistema de alta presión que se ha establecido sobre el Pacífico oriental y el oeste de Estados Unidos. Este patrón atmosférico favorece el calentamiento y limita la llegada de aire marino más fresco.

Según los expertos, a esto se suma un flujo de aire procedente del interior hacia la costa. Aunque el NWS aclara que no se trata de un episodio clásico de vientos de Santa Ana, las condiciones atmosféricas tienen un efecto similar sobre las temperaturas: permiten que el calor se extienda incluso hacia sectores costeros.

El organismo también calcula que algunas zonas estarán entre 15 y 20 °F por encima de sus valores normales para esta época del año.

¿Cuánto calor hará este fin de semana?

Este sábado podría ser uno de los días más calurosos del episodio. El pronóstico actual del NWS sitúa la máxima de Los Ángeles alrededor de 102 °F (39 °C).

Para el domingo se espera una ligera disminución, aunque el calor seguirá siendo intenso, con una máxima cercana a 100 °F (38 °C). El lunes podría mantenerse en torno a los 100 °F, antes de una moderación gradual durante los días siguientes.

Las temperaturas serán todavía mayores en algunos valles. El NWS proyecta máximas de 102 a 107 °F en las zonas más cálidas, mientras que las áreas costeras entre Santa Bárbara y Los Ángeles podrían registrar entre 90 y 98 °F.

La previsión actual mantiene temperaturas muy elevadas durante toda la próxima semana, con máximas todavía cercanas a los 97-99 °F en Los Ángeles, hasta el jueves 8 de octubre. Además, los meteorólogos han señalado que el patrón podría prolongarse hacia la segunda semana de octubre.

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