Clientes de abogado de inmigración dicen que los amenazaron con llamar a ICE en California

Clientes de una firma de inmigración en California acudieron a las oficinas de The Luna Firm, en Rancho Mirage, para exigir respuestas sobre sus casos y el dinero que habían entregado por servicios legales. La situación terminó en una confrontación que quedó registrada en video y que posteriormente fue difundida en X.

En las imágenes se muestra a una mujer que asegura que una representante de la oficina habría amenazado con llamar a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras los clientes permanecían frente al despacho.

“La Firma Luna ahora dice que nos van a denunciar a ICE”, afirma una de las mujeres en el video.

La misma persona agrega que el grupo únicamente estaba afuera esperando respuestas sobre sus expedientes.

Immigration law firm threatens to call ICE?on their own clients.



"The Luna Firm is now saying they're going to call ICE on us," woman says.



"Just because we're standing here waiting for answers."



Clients want their money back after lawyer's license to practice was suspended.? pic.twitter.com/aXfgkHZCrt — LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) October 1, 2026

Los clientes acudieron al despacho después de enterarse de problemas relacionados con la autorización profesional del abogado Joe Luna.

Qué ocurrió con la licencia de Joe Luna

La situación tiene un elemento que sí puede comprobarse en registros oficiales. La ficha de Joe Alfred Luna, abogado asociado con The Luna Firm, aparece actualmente en el registro del State Bar of California como “Not Eligible to Practice Law in CA”, es decir, no está habilitado para ejercer derecho en California. El registro señala que el 24 de septiembre de 2026 fue ordenado inactivo bajo el expediente 26-PM-30442.

El mismo historial muestra que Luna había recuperado el estatus activo el 3 de febrero de 2026, después de una medida disciplinaria que lo había dejado fuera de práctica desde diciembre de 2025.

La información resulta relevante porque los clientes que aparecen en el video aseguran que acudieron al despacho después de conocer la situación y reclamar información sobre sus expedientes y pagos.

Clientes aseguran que siguieron pagando

Según lo relatado en el video, algunos clientes sostienen que no fueron informados oportunamente sobre la situación de la licencia y que continuaron realizando pagos por sus trámites.

Uno de los señalamientos incluidos en la publicación afirma que una persona habría pagado $7,000 el 14 de septiembre, apenas unos días antes de que apareciera la orden de inactividad registrada por el State Bar.

En otro momento del video, una mujer exige recuperar sus documentos y afirma: “Necesito mis papeles. No me voy a ir sin mis papeles”.

La publicación no demuestra por sí misma si todos los clientes recibieron instrucciones de continuar pagando ni establece quién realizó específicamente la supuesta amenaza de llamar a ICE. Esas afirmaciones corresponden, por ahora, a los testimonios mostrados en el video y a lo que los clientes sostienen públicamente.

El caso también ocurre después de antecedentes disciplinarios de Luna. El State Bar registra una medida de 2024 relacionada con el manejo de honorarios anticipados y la prestación competente de servicios legales, además de otra acción disciplinaria con suspensión efectiva registrada en diciembre de 2025.

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