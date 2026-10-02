Se filtra audio de Ken Paxton criticando la convención de Trump y el presidente responde

El candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, quedó en el centro de la polémica después de que se filtrara una grabación en la que cuestiona el efecto que tuvo una convención republicana organizada por Donald Trump sobre las cifras electorales.

La grabación fue obtenida por The New York Times; en ella, Paxton aparece conversando con donantes y operadores políticos durante un evento privado en Washington, cuando responde a una pregunta sobre el impacto de Trump.

Aunque no queda completamente claro a quién se refiere la pregunta inicial, Paxton habla de los resultados posteriores a la convención republicana celebrada en Dallas.

“Para ser honesto, las cifras, cuando hicimos esa convención, bajaron. Las cifras de todos bajaron. Ahora mismo, sí, no está bien”, dijo el fiscal general de Texas, según el audio difundido el medio antes citado.

Trump responde y vuelve a respaldar a Paxton

La filtración tomó otra dimensión cuando Trump apareció en Texas para hacer campaña por Paxton. Durante un acto en una planta de Peterbilt en Denton, el presidente reconoció que su aliado puede ser difícil, pero aseguró que sigue respaldándolo.

“Puede ser un fastidio a veces, lo admito”, dijo Trump al referirse a Paxton, antes de destacar la lealtad del fiscal general y pedir apoyo para su candidatura.

Trump también afirmó que Paxton había estado “a su lado más que nadie” y lo calificó como uno de los mejores fiscales generales del país. La escena ocurrió apenas un día después de que el audio privado se hiciera público.

Posteriormente, durante su acto en Oklahoma, Trump volvió a referirse a la grabación y defendió la convención de Dallas. Según CBS News, el presidente sostuvo que el evento había sido exitoso y cuestionó las conclusiones derivadas del comentario privado de Paxton.

La campaña de Paxton rechaza el contenido de la grabación

El equipo del candidato republicano no negó que Paxton aparezca en la grabación, pero cuestionó la interpretación que se hizo de sus palabras.

Nick Maddux, asesor de Paxton, calificó el reporte como “más basura manipulada de The New York Times para crear una historia que no existe” y aseguró que una encuesta interna de la campaña mostraba a Paxton tres puntos arriba de su rival demócrata, James Talarico.

El caso ocurre mientras la contienda por el Senado de Texas recibe una fuerte atención nacional. Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que, hasta el 30 de junio, la campaña de Talarico había reportado más de $68.5 millones en ingresos, frente a unos $9.2 millones de los comités de campaña de Paxton.

Sigue leyendo: