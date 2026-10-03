Argentina no tuvo piedad de la improvisada Burkina Faso mientras espera el adiós de Messi

Argentina se impuso 7-0 a Burkina Faso este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires y consiguió su segunda goleada de esta fecha FIFA. El resultado dejó a la selección dirigida por Lionel Scaloni con una nueva actuación contundente antes del partido del próximo martes, cuando Lionel Messi tendrá su último encuentro con la camiseta de la Albiceleste.

El conjunto africano afrontó el compromiso en condiciones poco habituales. Una falla técnica provocó la cancelación del vuelo que debía llevar a la delegación desde Casablanca, Marruecos, hacia Argentina, mientras algunos futbolistas incluidos inicialmente decidieron no viajar por el desgaste acumulado. Los reemplazantes tuvieron que trasladarse hasta Casablanca para reunirse con el resto del plantel.

La demora hizo que Burkina Faso arribara a Buenos Aires apenas unas cinco horas antes del comienzo del amistoso. Pese a las dificultades, el equipo dirigido por Amir Abdou llegó después de disputar dos partidos en la última semana.

En el primer encuentro, disputado el 26 de septiembre ante Benín por la clasificación para la Copa Africana de Naciones, empató 1-1 con un gol de Lassina Traoré, delantero del Shakhtar Donetsk. El lunes, Burkina Faso derrotó 1-0 a República Centroafricana con una anotación de Aboubacar Camara, futbolista del Red Bull Salzburgo.

Argentina aceleró desde el comienzo y Scaloni aprovechó para probar jugadores

El partido quedó prácticamente definido desde el primer tramo. Lautaro Martínez abrió el marcador en el minuto 3 después de un penal cometido por Moumouni Diallo sobre Agustín Giay. El delantero argentino ejecutó el lanzamiento y aprovechó el rebote del arquero Guira Razak.

Cinco minutos después, Diallo volvió a quedar involucrado en una jugada que terminó en gol argentino. Un remate de Julián Álvarez se desvió en el futbolista burkinés y amplió la ventaja.

La diferencia siguió creciendo. En el minuto 12, Gianluca Prestianni recibió una asistencia de Lautaro y marcó su primer gol con la selección absoluta. Nicolás Paz hizo el cuarto a los 35 minutos después de recibir un pase largo de Alexis Mac Allister y superar a Razak en el mano a mano.

Así fue el primer gol de Gianluca Prestianni con la Selección Mayor de Argentina ???#SudamericaEnViX



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Julián Álvarez cerró el primer tiempo con el quinto tanto. El delantero del Atlético de Madrid recibió una asistencia de Prestianni y volvió a marcar con Argentina después del Mundial.

Scaloni utilizó el encuentro para mover prácticamente toda la plantilla. El entrenador realizó once cambios y también sustituyó a Emiliano Martínez por Gerónimo Rulli en la segunda parte.

La rotación permitió que Matías Soulé, Tomás Palacios y Santiago Castro debutaran con la selección durante la era Scaloni, que llegó así a 73 futbolistas estrenados bajo su dirección.

Franco Mastantuono consiguió el sexto gol en el minuto 57. Lautaro volvió a participar en la jugada al cederle el balón para que el futbolista definiera frente al arquero.

El marcador quedó cerrado en el tiempo añadido. Valentín Barco envió un centro y Giuliano Simeone apareció para marcar de cabeza en el minuto 91.

Burkina Faso ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y llegó al amistoso después de una semana especialmente complicada fuera de la cancha. Según explicó Eurodata Sport, empresa encargada de la organización del viaje, el vuelo desde Casablanca fue cancelado después de que la compañía operadora detectara una falla técnica en la aeronave.

Jairo Pachón, CEO y fundador de la empresa, explicó que la organización buscó de inmediato un avión alternativo, pero algunos jugadores decidieron no viajar por el cansancio. La situación obligó a convocar reemplazantes y generó nuevos retrasos antes del traslado definitivo a Argentina.

“Ante esta situación, iniciamos inmediatamente la búsqueda de una aeronave alternativa. Mientras se gestionaba un nuevo charter y los permisos correspondientes, algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados”.

Pachón también agradeció las gestiones de la Federación de Fútbol y del Gobierno de Burkina Faso, además del apoyo de Argentina para facilitar los trámites urgentes de visado de los jugadores convocados como reemplazos.

La atención de Argentina se trasladará ahora al martes. El Estadio Monumental volverá a recibir a la Albiceleste para el amistoso contra Benín, en un encuentro que estará marcado por la despedida de Lionel Messi de la selección.

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