Inglaterra aplasta con siete goles a una débil Croacia de Modric en la UEFA Nations League

Jude Bellingham convirtió el partido de Inglaterra en una exhibición individual y colectiva en Rijeka. El mediocampista del Real Madrid participó directamente en cuatro de los siete goles, mientras Harry Kane y Bukayo Saka también encontraron la red en una noche en la que Croacia nunca consiguió competir en igualdad de condiciones.

El 0-7 significó la derrota más amplia en la historia de la selección croata y dejó al equipo de Luka Modric muy comprometido en la UEFA Nations League. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, aprovechó cada uno de los espacios que encontró y terminó asaltando el segundo lugar del Grupo 3, solo por detrás de España.

A phenomenal performance in Croatia ? pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ — England (@England) October 3, 2026

Modric fue titular, pero su presencia no logró cambiar el desarrollo de un encuentro que se inclinó rápidamente hacia los visitantes. El centrocampista fue sustituido al comenzar la segunda parte, poco después de que Inglaterra marcara el quinto tanto.

La diferencia entre ambos equipos quedó especialmente expuesta en las bandas. Ivan Perisic, reconvertido en lateral, y Josko Gvardiol tuvieron enormes dificultades para contener los movimientos de Bellingham y Bukayo Saka, quienes encontraron espacios constantemente para entrar al área y generar peligro.

Bellingham lidera la goleada inglesa

La superioridad inglesa comenzó a reflejarse en el marcador a los ocho minutos. Una pérdida de Gvardiol permitió la recuperación de Inglaterra y Bellingham encontró a Harry Kane, quien no desaprovechó la oportunidad para superar a Dominic Livakovic y poner el 0-1.

El segundo llegó en el minuto 21. Anthony Gordon apareció por la izquierda y asistió a Bellingham, que completó una actuación dominante en el centro del campo y aumentó la ventaja. Croacia intentó reaccionar, pero su defensa continuó ofreciendo espacios.

Gordon tuvo la posibilidad de marcar poco después, aunque Livakovic evitó el tanto. El delantero inglés tendría otra participación decisiva antes del descanso: en el minuto 39 aprovechó un pase de Jarell Quansah para marcar prácticamente a puerta vacía y establecer el 0-3.

La respuesta croata pudo llegar por medio de Mateo Kovacic. El centrocampista recuperó el balón y avanzó entre varios rivales hasta quedar frente a la portería, pero falló una ocasión inmejorable cuando ya no tenía oposición.

Inglaterra no permitió que ese aviso modificara su ritmo. Antes del descanso, Bellingham volvió a aparecer, esta vez para servir un centro desde la izquierda que Bukayo Saka solo tuvo que empujar. El 0-4 dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

Después del descanso, Croacia perdió todavía más presencia y los visitantes continuaron atacando. Kane recibió un pase de Elliot Anderson en el minuto 52 y marcó su segundo tanto de la noche, mientras que Saka volvió a celebrar en el 68 para completar su doblete y llevar el marcador a 0-6.

Tuchel aprovechó entonces para realizar cambios y retiró simultáneamente a Gordon, Kane y Alex Scott. El último golpe llegó poco después y volvió a tener la firma de Bellingham.

El futbolista del Real Madrid detectó el adelantamiento de la defensa croata y entregó un pase preciso a Morgan Rogers. El jugador recorrió cerca de 50 metros sin oposición antes de enfrentarse a Livakovic y superar por séptima vez al portero del Barcelona.

La derrota también profundizó el complicado comienzo de la etapa de Slaven Bilic al frente de Croacia. El equipo sumó su segunda caída en tres partidos, después de la goleada sufrida contra España, y solo consiguió vencer a la República Checa. El resultado lo aleja de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Croacia no perdía un partido oficial desde octubre de 2023, cuando cayó ante Turquía. Desde entonces había acumulado ocho victorias y un empate, hasta encontrarse con una Inglaterra que expuso todas sus dificultades defensivas y confirmó su lugar entre los principales protagonistas del grupo.

El encuentro se disputó con cerca de seis mil niños en las tribunas de Rijeka, debido a la sanción de la UEFA que obliga a Croacia a jugar dos partidos de la Nations League a puerta cerrada. El ambiente no pudo compensar las diferencias que aparecieron sobre el terreno de juego.

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