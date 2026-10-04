Demandan al ICE por presuntos abusos cometidos en un centro de detención para inmigrantes en Florida

Encabezadas por el Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC) y Americanos por la Justicia para los Inmigrantes (AI Justice), un grupo de organizaciones protectoras de los derechos civiles, presentaron una demanda en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a quien atribuyen presuntos abusos cometidos en el centro de procesamiento de Miramar, ubicado en el sur de Florida.

En la querella alegan que, a los extranjeros carentes de estatus legal trasladados a dicho recinto de detención temporal, además de tenerlos cautivos más tiempo del establecido por la ley, presuntamente se les mantiene hacinados, con acceso restringido durante semanas a duchas para asearse, alimentación reducida e incluso carencia de personal médico en el lugar para responder ante posibles emergencias médicas.

A esto se suma la imposibilidad de recibir visitas legales o de realizar llamadas para comunicarle a sus familiares sobre el sitio donde permanecen hasta definirse su situación legal.

Mediante un comunicado, Sui Chung, directora ejecutiva de AI Justice, se manifestó contra los abusos cometidos en personas que no logran acreditar su estancia en el territorio estadounidense.

“Mantener a alguien en las condiciones inhumanas detalladas en esta demanda significa que a nuestros congéneres no se les están concediendo los derechos humanos básicos. Esa obligación no termina solo porque las personas estén retenidas fuera de la vista del público, lejos de sus familias, comunidades y abogados”, menciona parte del documento.

En otra misiva, A.J. Hernández, subdirector para la justicia de inmigrantes del Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC), denunció que el sitio donde permanecen los inmigrantes es denigrante e incluso peligroso, esto debido a que no fue construido para responder al propósito exigido por el gobierno federal ni tampoco se asignan los recursos necesarios para garantizar las condiciones básicas que debe tener alguien en etapa de detención, por lo cual exigen dejar de utilizarlo.

“Pedimos al tribunal que obligue al ICE a dejar de usar Miramar como el centro de detención para el que nunca fue construido. Denegar a las personas retenidas en Miramar necesidades básicas como camas, comida, agua y atención médica es deshumanizante y peligroso. El ICE debe rendir cuentas”, indica una parte del texto.

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