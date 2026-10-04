Novak Djokovic supera a Nadal y establece un récord en Pekín tras vencer a Zverev

Novak Djokovic volvió a escribir una página relevante en el Abierto de China. El serbio derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4 para alcanzar las semifinales y establecer en Pekín una racha de 32 victorias consecutivas, con la que superó el registro de Rafael Nadal en Roland Garros.

?Djokovic remonta a Zverev y supera el récord de Nadal con su victoria número 32 sin derrotas en Pekín.@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/iNbMMk2N6u — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 4, 2026

El triunfo llegó después de dos horas y 35 minutos sobre la pista dura de la central Diamond y permitió al seis veces campeón del torneo remontar ante el segundo cabeza de serie.

A sus 39 años, Djokovic consiguió además el mejor inicio de un jugador en un mismo torneo desde el comienzo de la era Open. El serbio no disputaba el certamen desde hacía 11 años, pero regresó a Pekín para prolongar una racha que ahora supera las 31 victorias con las que Nadal comenzó su trayectoria en el torneo parisino.

DJOKOVIC DELIVERS – AGAIN ??



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Djokovic remonta a Zverev y vuelve a las semifinales

Alexander Zverev comenzó mejor el partido y se llevó el primer set por 6-4. El alemán, segundo cabeza de serie, buscaba avanzar en un torneo en el que también defendía su posición en la pelea por el número uno del mundo.

Djokovic reaccionó en la segunda manga y consiguió igualar el encuentro con otro 6-4. En el tercer set, el serbio volvió a imponerse por el mismo marcador para completar la remontada.

El triunfo tuvo un significado especial para el ganador, quien situó el encuentro entre sus dos mejores actuaciones de la temporada y explicó qué lo mantiene compitiendo al máximo nivel a los 39 años.

Djokovic afirmó que este tipo de victorias son su “mayor motivación” para continuar en el circuito.

Ahora buscará un lugar en la final frente al ruso Daniil Medvedev, sexto cabeza de serie y campeón la semana anterior en Hangzhou. La otra semifinal enfrentará al australiano Alex de Miñaur con el polaco Hubert Hurkacz.

Hurkacz hace historia para el tenis polaco

Hurkacz derrotó al ruso Karen Khachanov por 7-6(2) y 6-2 y alcanzó las 250 victorias en el circuito profesional.

El resultado también le permitió convertirse en el primer tenista de Polonia en alcanzar las semifinales del Abierto de China.

En la otra llave, De Miñaur remontó ante el ruso Andrey Rublev por 1-6, 6-2 y 6-3 para completar el cuadro de los cuatro mejores jugadores del torneo.

Aryna Sabalenka queda eliminada en Pekín

La jornada también produjo un golpe importante en el cuadro femenino. La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda jugadora del mundo y una de las principales favoritas, cayó ante la checa Nikola Bartunkova por 6-4 y 6-3.

Bartunkova necesitó una hora y 35 minutos para completar la sorpresa y tuvo una actuación especialmente sólida con su servicio: salvó las cinco bolas de quiebre que enfrentó y no perdió su saque durante todo el encuentro.

La checa avanzó a los octavos de final en su primera participación en Pekín y tendrá como siguiente rival a la austriaca Sinja Kraus.

La eliminación de Sabalenka llegó poco después de la caída de Elena Rybakina, quien perdió el sábado frente a la armenia Alina Charaeva, número 118 del mundo, en el que fue su primer partido desde que asumió el liderato del ranking.

Mirra Andreeva y Naomi Osaka avanzan en el Abierto de China

La rusa Mirra Andreeva, quinta cabeza de serie y entrenada por la española Conchita Martínez, superó a la uzbeka Polina Kudermetova por 6-4 y 6-1 después de comenzar el partido 2-4 abajo.

También avanzó la checa Linda Noskova, sexta cabeza de serie y finalista de la edición anterior, quien derrotó a la suiza Viktorija Golubic por 6-2 y 6-1 en apenas 56 minutos.

Por su parte, Naomi Osaka venció a la checa Sara Bejlek por 7-6(4) y 6-4 y se instaló en los octavos de final. Su próxima rival será Karolina Muchova, octava cabeza de serie, que remontó ante la rusa Liudmila Samsonova por 4-6, 6-4 y 6-2.

Francisco Cerúndolo se despide y deja el cuadro sin hispanohablantes

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante Daniil Medvedev por 7-6(4) y 6-3, en una hora y 41 minutos, y se convirtió en el último jugador hispanohablante en abandonar los cuadros individuales del torneo.

Cerúndolo logró recuperar un quiebre cuando Medvedev sacaba para ganar el primer set, pero una doble falta con 4-3 en el desempate permitió al ruso tomar el control y ganar cuatro puntos consecutivos.

Con el triunfo, Medvedev alcanzó por cuarto año consecutivo las semifinales del Abierto de China y extendió a siete su racha de victorias desde que conquistó el título en Hangzhou.

Cerúndolo se quedó así a una ronda de convertirse en el tercer argentino en alcanzar las semifinales del torneo, después de Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

La presencia hispanohablante continuará en el cuadro de dobles, donde la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, cuartas favoritas, debutarán ante Ekaterina Alexandrova y Fanny Stollar.

También habrá presencia mexicana: Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel se enfrentarán a Erin Routliffe y Aldila Sutjiadi.

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