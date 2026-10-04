Una grabación de 20 segundos podría ayudar a detectar la diabetes tipo 2: cómo funciona

Un modelo de inteligencia artificial analizó grabaciones de personas leyendo en voz alta y encontró señales asociadas con la diabetes tipo 2. El estudio, presentado en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en Milán, Italia, es el mayor de su tipo hasta la fecha.

En una evaluación con más de 7,300 adultos del Reino Unido, el modelo asignó puntuaciones de riesgo más altas a quienes declararon tener diabetes tipo 2 en el 80% de los casos. En otra prueba, comparada con resultados de HbA1c de 801 participantes, detectó correctamente al 82% de las personas con diabetes, aunque registró una tasa de falsos positivos del 47%.

Es de aclarar que la herramienta tuvo menor precisión en grabaciones de participantes negros y de personas con enfermedades cardíacas, hipertensión u obesidad. Los investigadores señalan que se necesitan más datos y pruebas para evaluar su desempeño en distintos grupos.

La voz podría ampliar el acceso a la detección

Una grabación tomada por teléfono o mediante una aplicación podría ayudar a identificar a quienes deberían recibir una prueba de sangre, incluso si no acuden a controles médicos. Los autores plantean usar el análisis de voz para orientar la evaluación, no para sustituir los análisis de HbA1c.

Como próximo paso, el equipo prevé probar el modelo en centros de salud y estudiar su precisión en una población más amplia. Hasta entonces, la herramienta no debe considerarse un diagnóstico ni impedir que alguien solicite una prueba de sangre.

Si los estudios clínicos confirman su utilidad, podría empezar a incorporarse como herramienta experimental de cribado en los próximos años, probablemente primero en proyectos piloto de atención primaria y no como prueba estándar generalizada.

En qué consiste la prueba

La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes explicó, de acuerdo a contenido reseñado en el portal especializado New Medical Life Sciences, que la empresa de tecnología avanzada Thymia, liderada por Roseline Polle, investigadora sénior de aprendizaje automático, y la doctora Elisa Brann, científica investigadora sénior, junto con colegas de la Universidad RMIT en Melbourne (Australia), desarrollaron primero un modelo de IA para detectar estos cambios, entrenándolo con 63,283 muestras de voz de 21,129 personas en el Reino Unido y Estados Unidos que habían informado si habían sido diagnosticadas con diabetes.

Luego probaron el modelo de habla con grabaciones remotas de 20 segundos de personas que leían una de las fábulas de Esopo (historias cortas con personajes animales y moralejas). Los hallazgos concluyeron que la diabetes tipo 2 puede detectarse a niveles clínicamente útiles a partir de 20 segundos de habla.

Cómo podría usarse la prueba

La grabación de unos 20 segundos serviría para seleccionar a las personas con mayor probabilidad de diabetes tipo 2. Quienes obtuvieran un resultado sospechoso tendrían que realizarse una prueba convencional, como glucosa en sangre o HbA1c; la voz no sustituiría al diagnóstico de laboratorio.

Además, antes de adoptarla ampliamente, habría que evaluar los falsos positivos, la privacidad de las grabaciones y su rendimiento en diferentes edades, acentos, regiones y condiciones de salud. Por ahora, debe considerarse una tecnología de investigación, no una prueba disponible para confirmar o descartar diabetes.

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