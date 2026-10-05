Hombre acusado de violar a dos menores queda como único candidato a jefe de policía en un pueblo de Louisiana

Christopher Paul, de 48 años, podría convertirse en el próximo jefe de policía de una pequeña localidad de Louisiana pese a haber sido arrestado el mes pasado por dos cargos de violación relacionados con dos niñas de 13 años.

Paul es actualmente el único candidato en la boleta para la elección de jefe de policía de Elizabeth, una localidad de Allen Parish que tiene poco más de 400 habitantes. Los comicios están previstos para noviembre.

Según KPLC, la oficina del alguacil recibió una denuncia en la que se alegaba que Paul violó a las dos menores entre 2005 y 2006. Después de entrevistar a las presuntas víctimas y a testigos, las autoridades emitieron una orden de arresto.

Paul se entregó a las autoridades el 8 de septiembre y fue registrado bajo dos cargos de violación. Posteriormente quedó en libertad bajo una fianza fijada en $60,000, de acuerdo con Louisiana First News.

Las acusaciones han provocado reacciones en redes sociales, particularmente porque Paul quedó como el único candidato para dirigir el Departamento de Policía de Elizabeth.

Paul quedó solo en la contienda

La salida de su único rival dejó a Paul sin competencia en la boleta.

Zachary Lacaze, quien también aspiraba al cargo de jefe de policía, abandonó la carrera a finales de septiembre después de que se reportara una posible violación de la Ley Hatch, una norma que limita determinadas actividades políticas de empleados federales.

Lacaze trabaja como personal civil de seguridad en Fort Polk, una instalación del Ejército de Estados Unidos ubicada en la parroquia de Vernon.

En una publicación en Facebook, explicó que se había postulado como candidato independiente para mantenerse dentro de los límites establecidos por la Ley Hatch. Sin embargo, después de que alguien denunciara que había infringido esa normativa, una investigación de la oficina del juez abogado general (JAG) determinó que ya no podía continuar con su candidatura.

“Por mucho que amo ser policía y por mucho que quería ser su jefe de policía, tengo una responsabilidad con mi familia”, escribió Lacaze. “Mi trabajo de tiempo completo es el que mantiene a mi esposa y a mi hijo, y no puedo quitarles eso”.

Tras su salida, Paul se convirtió en el único candidato que permanece en la boleta. Se postula como republicano.

La alcaldesa recordó que las acusaciones no equivalen a una condena

La posibilidad de que Paul llegue al cargo ha generado críticas entre algunos habitantes de Elizabeth.

Usuarios de Facebook cuestionaron que no hubiera otro candidato dispuesto a competir y consideraron que las acusaciones contra Paul deberían ser suficientes para que abandonara la contienda.

Uno de ellos escribió que Paul debería retirarse porque, a su juicio, “sabe que no es querido en Elizabeth”. Otro cuestionó que las autoridades permitieran que alguien acusado de violación ocupara el puesto y argumentó que, si posteriormente fuera condenado y tuviera que abandonar el cargo, la localidad tendría que buscar nuevamente a un jefe de policía.

Ante la controversia, la alcaldesa de Elizabeth, Mandy Green, publicó un mensaje en Facebook en el que recordó que Paul no ha sido condenado.

“Los cargos son acusaciones, no una condena”, escribió Green.

La alcaldesa señaló que el candidato fue arrestado y acusado, pero que no ha sido declarado culpable de ningún delito. También recordó que, conforme a la ley, las personas acusadas de un delito son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Green agregó que ni ella ni la Junta de Concejales tienen autoridad para retirar a Paul de la boleta.

“El cargo responde directamente a los votantes”, escribió.

La localidad tiene previsto realizar una reunión pública el lunes 12 de octubre a las 6:30 p. m., en la que los residentes podrán expresar sus opiniones sobre la situación.

Paul continúa siendo el único candidato registrado para la elección de noviembre mientras enfrenta los dos cargos derivados de las acusaciones por hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido hace aproximadamente dos décadas.

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