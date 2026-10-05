“La Casa de los Famosos México” regresará en 2027 con nuevos participantes

Tras el final de su cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, que dejó a Mariana Ochoa como la gran ganadora de la competencia, el reality show ya comienza a planear su futuro. En la gran final, Memo Schütz obtuvo el segundo lugar, seguido por Karina Torres en el tercer puesto, Ese Pérez en el cuarto y Gema Garoa en la quinta posición.

Después del encierro, los finalistas comenzaron su reaparición pública y visitas a diversos medios para compartir su experiencia, destacando las declaraciones de Memo al respaldar el triunfo de Mariana y señalar que “la que tenía que ganar, ganó”.

¿Qué se sabe de la próxima edición?

A pesar de que la continuidad del programa quedó asegurada durante la final, en redes sociales comenzaron a circular fuertes especulaciones sobre si la próxima entrega en 2027 sería una edición especial del tipo All Stars, llegando incluso a mencionarse nombres como los de Wendy Guevara, Marie Claire Harp, Aarón Mercury y Mariana Echeverría.

Ante este rumor, la conductora Galilea Montijo despejó las dudas durante la transmisión del programa Hoy tras ser cuestionada directamente por Andrea Legarreta. Galilea descartó tajantemente los rumores al señalar que la próxima temporada será “normal” y contará con participantes nuevos y diferentes.

Asimismo, lanzó una advertencia a los espectadores para pedir cautela y no dejarse llevar por la información no confirmada que circula en plataformas digitales.

La final también estuvo rodeada de controversia en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron las cifras mostradas en pantalla al considerar que los porcentajes no sumaban el total, lo que desató rumores de un supuesto “fraude”.

Para calmar los cuestionamientos, Galilea Montijo explicó que las cifras iniciales no mostraban el desglose completo porque “el once por ciento lo tenía dividido entre Ernesto, Yair y todo el porcentaje” y faltaban los datos específicos de dichos concursantes.

Al mismo tiempo, la conductora resaltó el récord de participación del público con más de 43 millones de votos, superando los cerca de 39 millones registrados en la edición pasada, y recordó que el proceso de votación se mantuvo abierto durante una semana.

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