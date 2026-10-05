Padres de Georgia son acusados de matar a su hija de 2 años tras una sobredosis de drogas

Rafael Pedron Wynn, de 30 años, y Kerri Dysart, de 28, fueron arrestados en Georgia y acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de su hija de 2 años, quien, según las autoridades, falleció después de una sobredosis de drogas.

La niña, identificada como Nevaeh Wynn, murió el 3 de mayo después de que agentes de policía acudieran a un complejo de apartamentos en McDonough Road, en Conyers, tras recibir un reporte sobre una menor que no respondía.

Los equipos de emergencia trasladaron a la niña al Piedmont Rockdale Hospital, donde fue declarada muerta.

La muerte dio paso a una investigación que se prolongó durante varios meses y que incluyó un registro de la vivienda familiar y pruebas toxicológicas.

Detectives encontraron recipientes de óxido nitroso y cápsulas de kratom

Durante la investigación, detectives obtuvieron y ejecutaron una orden de registro en la residencia de la familia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Conyers, los agentes encontraron evidencias que incluían recipientes usados de óxido nitroso y un envase vacío de cápsulas de kratom.

El kratom es una sustancia elaborada a partir de las hojas del árbol de kratom. Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), puede producir efectos estimulantes en dosis bajas y efectos sedantes en dosis altas, además de estar asociado con síntomas psicóticos y dependencia psicológica y fisiológica.

Los investigadores consultaron a la Oficina del Médico Forense del condado de DeKalb y realizaron una serie de pruebas toxicológicas.

Los análisis dieron positivo tanto para kratom como para óxido nitroso, informó WSB, afiliada de CBS en Atlanta.

“La examinadora médica sí encontró rastros de kratom y óxido nitroso en el organismo de Nevaeh Wynn, y se determinó que fue un homicidio”, declaró la teniente Kayla Hinds, del Departamento de Policía de Conyers, al medio.

Las autoridades no señalaron en la información proporcionada cómo la niña habría estado expuesta a ambas sustancias.

Los padres fueron arrestados casi cuatro meses después

Wynn y Dysart fueron arrestados el 24 de septiembre, casi cuatro meses después de la muerte de su hija.

Cada uno enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Rockdale.

Los padres tienen prevista su primera comparecencia ante el tribunal el 7 de octubre, según los registros judiciales.

La investigación ha sido especialmente difícil para los detectives que trabajan en el caso.

La teniente Hinds señaló que muchos de los integrantes de la división de investigaciones criminales son padres y que la muerte de la niña ha tenido un impacto particular en ellos.

“Esto es muy difícil para todos, especialmente para cualquier padre”, dijo Hinds a WSB.

La investigación continúa mientras los padres esperan su primera audiencia judicial. Las acusaciones presentadas en su contra no constituyen una condena y ambos deberán enfrentar el proceso correspondiente ante los tribunales.

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