Tiburón muerde a pescador frente a la costa de Malibú

Una persona tuvo que ser hospitalizada este domingo después de ser mordida por un tiburón en el momento en que intentaba liberarlo mientras pescaba frente a la costa de Malibú, informó el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD).

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 8:32 a.m. de este domingo 4 de octubre, y fue reportado como una mordedura o picadura en la cuadra 28200 de West Pacific Coast Highway, en Malibú.

El LACoFD lo clasificó inicialmente como un ataque de tiburón, pero posteriormente aclaró que se había tratado de un accidente de pesca.

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Según los informes, un kayakista se encontraba pescando aproximadamente a media milla (800 metros) de la costa, cerca de Paradise Cove, cuando capturó un ejemplar de tiburón mako.

Cuando intentó liberarlo del anzuelo, el tiburón lo mordió y lo hizo caer del kayak. A pesar de quedar libre en el agua, el escualo nadó de regreso y mordió por segunda vez al pescador en la pierna.

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Traffic News Los Ángeles informó que un pescador que se encontraba cerca presenció el percance que sufrió el kayakista, por lo que acudió en ayuda de la víctima, a quien sacó del agua para subirlo a su embarcación.

El servicio de noticias dijo que el pescador llamó a su novia, una socorrista jubilada, quien contactó al 911 y lo orientó para llegar a salvo hasta la orilla.

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Los socorristas y paramédicos del LACoFD recibieron al pescador en la orilla y lo trasladaron a un hospital local, sin que se tenga una actualización sobre su condición de salud.

Las autoridades no cerraron la playa cercana al lugar donde ocurrió el incidente entre el kayakista y el tiburón.

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