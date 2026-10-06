Alexis Vega da la cara y aclara un altercado vial en un estacionamiento

El nombre de Alexis Vega volvió a dar de qué hablar fuera de las canchas, aunque parece que se hizo una tormenta en un vaso de agua. El atacante del Toluca quedó en medio de la polémica debido a un aparente pleito por un cajón de estacionamiento.



La situación se dio a conocer luego de que se difundiera en redes sociales un video del supuesto altercado con otro automovilista. Según los reportes de los testigos, todo comenzó porque le pidieron que moviera su coche, ya que le estaba tapando el paso a los demás.

#EXCLUSIVA |?De acuerdo con el testimonio de un conductor compartido con La Crónica de Hoy, el futbolista del Toluca habría tenido un incidente en un estacionamiento luego de que se le solicitara mover su vehículo porque cerraba el paso.



??? Según la versión del testimonio,? pic.twitter.com/I8TPBRbicW — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2026



Ante todo el ruido provocado, el propio delantero decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. El futbolista explicó que la molestia comenzó cuando un conductor de malas maneras comenzó a insultarlo sin razón aparente.



Según las palabras del atacante, él solo esperaba a que su esposa bajara de la camioneta cuando el señor empezó a gritarle palabras altisonantes. Detalló que el hombre se mostró muy agresivo desde el primer instante, exigiéndole que se quitara del camino.



El jugador de los Diablos Rojos señaló que el conductor parecía sorprendido al reconocerlo e incluso le avisó a su acompañante quién era. Lejos de calmarse las cosas, el automovilista volvió a bajar la ventanilla para continuar con los insultos en su contra.



Toda esta función le tocó vivir al capitán de los Diablos Rojos en sus días libres, ya que Rafael Márquez no lo contempló para su lista con la Selección Mexicana. Ahora le tocará cambiar el chip rápidamente y concentrarse en el próximo partido.

#DerechoDeRéplica | ? Tras el incidente registrado ayer en calles de Metepec, Estado de México, el futbolista de Toluca Alexis Vega respondió y dio más detalles de lo ocurrido.



Después de que La Crónica de Hoy publicara un video donde se vio al jugador hablando con un? pic.twitter.com/c4N13gGuoT — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2026



El conjunto escarlata regresará a las canchas este viernes 9 de octubre para medirse ante los Tigres. Vega tendrá que dejar atrás este trago amargo y demostrar que su verdadero peso e importancia se encuentran dentro del terreno de juego.

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