Más de una docena de menores salen despedidos de un vagón durante un paseo en tractor en Nueva York

Más de una docena de niños y adolescentes salieron despedidos de un vagón después de que un tractor volcara mientras descendía a gran velocidad durante un paseo en heno en el norte del estado de Nueva York, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 4 de octubre durante una reunión de un grupo juvenil bautista alemán en Wellsburg, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Chemung.

El conductor del tractor, un joven de 16 años, fue trasladado a un hospital y permanecía en estado crítico el lunes, un día después del accidente.

Más de 20 personas, de entre 4 y 19 años, habían subido inicialmente al vagón para participar en el paseo.

Los pasajeros advirtieron problemas con los frenos

Según la Oficina del Sheriff del condado de Chemung, durante el recorrido algunos pasajeros notaron que los frenos del tractor comenzaban a echar humo y que el conductor parecía tener dificultades relacionadas con algún problema mecánico.

Cinco de los pasajeros decidieron saltar del vagón mientras el paseo continuaba.

El tractor recorrió aproximadamente 1,6 millas antes de llegar a una intersección donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con los investigadores, el vehículo no logró detenerse ante una señal de alto. El conductor giró el volante hacia la derecha y el tractor volcó varias veces.

Las 15 personas que permanecían en el vagón fueron expulsadas durante el vuelco.

El conductor quedó atrapado debajo del tractor y fue arrastrado varios metros. El vehículo finalmente se detuvo después de golpear un árbol, momento en el que el joven dejó de estar atrapado debajo del tractor.

El conductor permanece en estado crítico

Once personas, incluido el conductor, fueron trasladadas a hospitales de la zona.

La mayoría sufrió abrasiones y cortes menores y, según las autoridades, todas las personas hospitalizadas, excepto el conductor, habían recibido tratamiento y fueron dadas de alta el lunes.

El joven de 16 años fue quien sufrió las lesiones más graves y permanecía hospitalizado en estado crítico.

Las autoridades difundieron un video de una cámara de vigilancia de una vivienda que registró el momento del accidente. El material forma parte de la investigación.

El sheriff del condado de Chemung, William Schrom, dijo que las imágenes permiten apreciar la velocidad con la que el tractor descendía hacia la intersección.

Las autoridades todavía trabajan para determinar exactamente a qué velocidad viajaba el vehículo.

Schrom señaló que el tractor “iba a bastante velocidad” y que, de acuerdo con los primeros indicios, habría ocurrido una falla en los frenos.

Las autoridades investigan las causas

La Oficina del Sheriff indicó que no hubo otros vehículos ni civiles involucrados en el accidente.

Schrom señaló que tres automóviles habían pasado por la intersección poco antes de que el tractor llegara al lugar.

“Es simplemente increíble que no haya habido otras personas involucradas”, dijo el sheriff.

Las autoridades también decidieron no difundir las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al accidente.

Schrom explicó que esas grabaciones muestran a varios niños pequeños gritando y llorando, algo que consideró demasiado doloroso para reproducir durante la conferencia de prensa.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan establecer la velocidad a la que circulaba el tractor y determinar con precisión qué provocó la aparente falla de los frenos.

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