Niño de 13 años muere al proteger a su hermana de 3 años durante un tiroteo en Louisiana

Sha’Michael Russell, un niño de 13 años, murió después de colocarse sobre su hermana de 3 años para protegerla durante un tiroteo ocurrido en un complejo de apartamentos de Shreveport, Louisiana, según las autoridades y familiares.

El menor se encontraba cerca de una cancha de baloncesto en Olde Salem Village Apartments cuando comenzaron los disparos la semana pasada.

De acuerdo con Jessica Haley, capellana del Departamento de Policía de Shreveport y tía de Sha’Michael, el niño se lanzó sobre su hermana para evitar que las balas la alcanzaran.

“Estaba protegiendo a su hermana de 3 años en el parque para evitar que fuera alcanzada por las balas”, declaró Haley, según KSLA.

Sha’Michael fue trasladado a un hospital local, donde los médicos confirmaron su muerte.

Su hermana no resultó herida.

Otros dos menores resultaron heridos

La Policía de Shreveport informó que un niño de 2 años y un joven de 17 también fueron alcanzados por disparos durante el incidente.

Una semana después del tiroteo, las autoridades no habían informado de ningún arresto relacionado directamente con la muerte del menor.

La Policía de Shreveport señaló que Javion Abbott fue acusado formalmente de dos cargos de intento de asesinato en segundo grado en relación con el tiroteo. Alonzo Abbott también fue arrestado en conexión con el caso.

Las autoridades no proporcionaron en la información disponible mayores detalles sobre las circunstancias de esos arrestos.

La familia recuerda al menor como un héroe

Haley, quien ha trabajado durante décadas como capellana de la Policía de Shreveport, dijo que está recurriendo a su fe para ayudar a la familia a enfrentar la pérdida.

“Me mantengo fuerte con la ayuda del Señor”, declaró. También explicó que las palabras de aliento que ofrece a sus familiares son las mismas que necesita para afrontar el duelo.

Sha’Michael recibirá de manera póstuma el Youth Heroism Award, otorgado por la Youth Peace & Justice Foundation, en reconocimiento a su actuación durante el tiroteo.

Daniel Chapin, fundador y presidente de la organización, señaló que la familia describió al menor como un niño que quería a su hermana y trató de protegerla.

“Solo tenía 13 años. Debería seguir aquí creciendo junto a su familia”, afirmó Chapin.

La fundación creó además una campaña para ayudar a la familia con los gastos funerarios y conmemorativos. Parte de los fondos podría destinarse también a brindar apoyo de emergencia a las otras víctimas y sus familias.

La organización ofreció por separado una recompensa de hasta $5,000 por información que permita identificar y arrestar a la persona responsable del tiroteo.

El tiroteo eleva la cifra de homicidios en Shreveport

La muerte de Sha’Michael elevó a 38 el número de homicidios confirmados en Shreveport durante 2026, según el reporte.

Haley lamentó que otra vida joven se haya perdido por la violencia en la ciudad.

“Es otro niño, otro niño, Shreveport. Hay sangre en el suelo”, dijo la capellana, quien llamó a la comunidad a mantener la fe y la oración mientras las autoridades continúan investigando.

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