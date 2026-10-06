Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman sorprenden con divertido TikTok en desfile de Chanel.

La Semana de la Moda en París ya ha regalado momentos virales en redes sociales, y el más reciente tuvo como protagonistas a tres estrellas del cine y la música. Hablamos de Pedro Pascal, Nicole Kidman y Dua Lipa, quienes se sumaron a un divertido trend en TikTok que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Fue durante la velada del pasado 5 de octubre que los famosos se dieron cita en el desfile de Chanel de la temporada primavera-verano en el Grand Palais de París, el cual destacó por contar con piezas construidas en organza, transparencias, plumas, así como el clásico zapato bicolor y bolsos traslúcidos con mensajes ocultos característicos de la marca.

Además de llamar la atención por los looks que portaron para el evento, Dua Lipa, Pedro Pascal y Nicole Kidman sumaron su talento al de Kristen Wiig para hacer un ‘lyp-sincing’ del tema titulado “Nicole Kidman” de la cantante ADÉLA.

Es así como cada uno de los artistas brindaron su mejor actuación para dar vida a los versos que se han convertido en tendencia en redes sociales. “Every single night, I pray that my t*ts are sittin’ right. Moulin Rouge, my corset is so tight, Babygirl in control, I feel like Nicole”, menciona la canción.

@chanelofficial Kristen Wiig, Pedro Pascal, Dua Lipa and Nicole Kidman at the CHANEL Spring Summer 2027 show. Spring Summer 2027 collection Matthieu Blazy for CHANEL See more at chanel.com #CHANELSpringSummer #CHANELShow @Dua Lipa @Nicole Kidman ♬ son original – ChanelOfficial

Las reacciones a esta colaboración entre estrellas no pasó inadvertida para los internautas, quienes dejaron sus muestras de cariño en las plataformas oficiales de la casa de moda.

“Icónicos”, “Okay, esto es tan cool”, “Si mis hijos preguntan, ellos son los verdaderos 4 Fantásticos”, “Imagínense ser ADÉLA ahora mismo, increíble”, “Puro signo fuego”, “Pensé que era IA”, “Los amo” y “Pedrito junto a esas bellezas, los amo”, son algunas de las reacciones que se registraron.

Cabe mencionar que además de Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman, al evento también asistieron personalidades como Olivia Wilde, Alexa Demie, Marion Cotillard, Carole Bouquet y Carlota Casiraghi, representante de la familia real de Mónaco, entre otros.

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