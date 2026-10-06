A 359 metros de altura: así es el tren que viaja a 100 km/h sobre un abismo

Un tren avanzó a 100 kilómetros por hora sobre una estructura suspendida a 359 metros de altura, con las montañas del Himalaya como telón de fondo. La escena fue registrada en video y volvió a llamar la atención sobre una de las obras ferroviarias más impactantes del mundo.

Se trata del tren Vande Bharat, que cruzó el puente Chenab y el puente Anji Khad, en el tramo ferroviario que conecta Katra con Banihal, en India. La prueba fue difundida el 2 de octubre por Ashwini Vaishnaw, ministro de Ferrocarriles del país.

El puente está a 359 metros sobre el río

El puente Chenab es considerado el puente ferroviario más alto del mundo. Su arco principal se encuentra a 359 metros por encima del río Chenab, una altura superior a la de la Torre Eiffel.

La estructura forma parte de la línea ferroviaria Udhampur-Srinagar-Baramulla, un proyecto de aproximadamente 272 kilómetros que atraviesa una de las zonas montañosas más complejas de India.

100 km/h over India’s engineering pride! ?? pic.twitter.com/4GlR5QJTva — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 2, 2026

El recorrido incluye túneles, viaductos y puentes construidos en un terreno marcado por desfiladeros profundos, fuertes pendientes y condiciones climáticas extremas.

A diferencia de una demostración turística, el tren circuló por la ruta como parte de las pruebas operativas del servicio. La velocidad autorizada en el tramo Katra-Banihal fue elevada de entre 75 y 85 kilómetros por hora a un máximo de 100 kilómetros por hora después de completar distintas evaluaciones de seguridad.

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Un recorrido entre montañas y grandes obras

El tren también cruzó el puente Anji Khad, una estructura atirantada que India presentó como la primera de ese tipo construida para una línea ferroviaria en el país.

El puente tiene un pilón central y cables que sostienen la plataforma ferroviaria sobre un valle profundo. Su diseño permitió resolver uno de los sectores más difíciles de la ruta entre Katra y Banihal.

Las imágenes muestran al tren atravesando el viaducto mientras, a gran distancia, se observan las laderas montañosas y el paisaje del Himalaya. El contraste entre el convoy moderno y el entorno natural convirtió la prueba en una escena muy compartida en redes sociales.

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La línea ferroviaria que cambia la conexión con Cachemira

La conexión ferroviaria forma parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de India. Su objetivo es unir la región de Cachemira con la red ferroviaria nacional y ofrecer un medio de transporte más estable durante todo el año.

Durante los meses de invierno, las rutas de montaña pueden verse afectadas por nieve, derrumbes y cortes de circulación. El ferrocarril busca ofrecer una alternativa más segura y previsible para pasajeros y mercancías.

El tramo también tiene importancia estratégica para India por su ubicación en una región fronteriza y políticamente sensible.

La línea completa incluye algunas de las obras de ingeniería más complejas construidas en el país, entre ellas el puente Chenab, el puente Anji Khad y numerosos túneles excavados en las montañas.

Un tren moderno sobre una estructura extrema

El Vande Bharat es uno de los trenes más modernos de India y forma parte del plan del país para renovar sus servicios ferroviarios. Su presencia en la ruta hacia Srinagar busca mejorar los tiempos de viaje y ofrecer una conexión más cómoda con el valle de Cachemira.

El tren no es el más largo del mundo ni el más veloz, pero el escenario por el que circula lo convierte en una de las experiencias ferroviarias más extraordinarias del planeta. A 100 kilómetros por hora, el convoy atraviesa un puente ubicado a cientos de metros del río.

Desde las ventanillas, los pasajeros pueden observar una combinación poco común: una obra de ingeniería de escala monumental y uno de los paisajes montañosos más impresionantes de Asia.

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Cuándo comenzó el servicio

El servicio Vande Bharat entre Katra y Srinagar comenzó a operar en 2025. En 2026, las autoridades ferroviarias ampliaron el recorrido hasta Jammu Tawi.

La ruta forma parte del proyecto ferroviario Udhampur-Srinagar-Baramulla, que durante años enfrentó retrasos por la dificultad del terreno, la construcción de túneles y la necesidad de garantizar la estabilidad de las estructuras.

La reciente prueba a 100 kilómetros por hora representa un nuevo paso en la puesta a punto del recorrido y muestra que los principales puentes de la línea ya están preparados para soportar operaciones regulares a mayor velocidad.

Una ventana al Himalaya

El tren que cruza el puente Chenab no solo representa una nueva conexión ferroviaria para India. También ofrece una de las imágenes más poderosas de la transformación que atraviesa el país.

Un convoy moderno avanza sobre el puente ferroviario más alto del mundo, mientras debajo corre el río y alrededor se extienden las montañas.

La escena parece una película de ciencia ficción, pero corresponde a una ruta que ya comenzó a funcionar y que busca cambiar para siempre la manera de llegar a Cachemira.

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