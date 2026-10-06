Trump confía en que Congreso aprobará su polémico “Dividendo” de $5,000 a adultos si ganan republicanos

El presidente Donald Trump aseguró que el Congreso aprobará “muy fácilmente” su propuesta de entregar un pago de $5,000 a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término de 2026. Trump se refirió nuevamente al plan, al que ha llamado “Dividendo Trump”, al ser cuestionado afuera de la Casa Blanca sobre cómo pretende conseguir la aprobación legislativa de una medida que implicaría un desembolso superior a $1,000 millones.

“Saldrá adelante muy fácilmente”, afirmó el mandatario al defender su propuesta. Trump comparó el eventual pago con los $1,776 destinados a integrantes de las Fuerzas Armadas y aseguró que también será posible recuperar recursos relacionados con supuestos fraudes en Obamacare.

El presidente había retomado la promesa durante la Convención Republicana de Dallas y posteriormente la reiteró en un video publicado en Truth Social y X. En ese mensaje sostuvo que únicamente él podía hacer la promesa de entregar los $5,000 si los republicanos mantienen las mayorías legislativas.

? JUST IN: President Trump says he is FULLY INTENDING on giving $5,000 per US adult if Republicans win the midterms ? just like he did the $1,776 dividend last year



"It's going to work out very easily. It's going to work out very well. Just like we got $1,776 for our military,? pic.twitter.com/HuEY9Q5nJy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 6, 2026

El costo del plan genera dudas sobre su viabilidad

Trump calcula que el programa tendría un costo cercano a $1,000 millones, aunque sostiene que podría compensarse con los $21,000 millones en inversiones que, según afirma, han llegado a Estados Unidos durante los últimos 15 meses. La Casa Blanca no ha corroborado esa cifra y la deuda nacional ha aumentado aproximadamente $3 billones durante ese periodo.

El plan también enfrenta un obstáculo fundamental: el presidente no puede ordenar por sí solo un gasto de esa magnitud. El Congreso tendría que aprobar los fondos, en momentos en que el déficit federal continúa creciendo. Economistas y analistas fiscales han cuestionado además la posibilidad de financiar los pagos con los ingresos obtenidos mediante aranceles.

Erica York, de Tax Foundation, advirtió que la propuesta podría comprometer de una sola vez ingresos arancelarios previstos para varios años.

Trump ha realizado anteriormente otras promesas de pagos directos. En 2025 habló de un “dividendo DOGE” de aproximadamente $5,000, vinculado a ahorros gubernamentales que nunca alcanzaron los niveles planteados. Después propuso pagos de $2,000 provenientes de ingresos arancelarios. También ha hablado de entregar fondos de atención médica directamente a los ciudadanos y de un “dividendo guerrero” de $1,776 para militares, este último convertido posteriormente en una asignación suplementaria para gastos de vivienda.

La nueva propuesta llega mientras Trump enfrenta dificultades en materia económica y busca mantener el control republicano del Congreso en las elecciones de medio término.

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