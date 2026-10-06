‘¡Vuelvan a México!’: propuesta de matrimonio entre insultos racistas en el condado de Orange

Una propuesta de matrimonio de un hombre hispano fue interrumpida por los comentarios racistas de una mujer, que profirió insultos contra un camarógrafo y una fotógrafa el 2 de octubre en un parque de Laguna Beach, en el condado de Orange.

El incidente ocurrió en Crescent Bay Point Park, cuando las dos personas que iban a documentar la ceremonia e intentaban mantenerse fuera de la vista de la pareja, que se esperaba llegara en cualquier momento, una mujer que paseaba a un perro se les acercó con un teléfono celular en la mano.

“El parque es para que los residentes lo disfruten y hagan picnics. Y por eso no se permiten eventos en el césped“, expresó la mujer durante el incidente, que fue grabado en video.

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“Sí, lo entiendo, señora”, le respondió una de las personas que se preparaban para documentar la petición de matrimonio, según un video publicado en las redes sociales.

“Acabo de llamar a la policía, vienen para acá y te van a obligar a demolerlo“, agregó la mujer, quien dijo que vivía cerca.

Una de las personas le expresó a la mujer que se marcharían tan pronto terminara la propuesta, lo que no pareció satisfacer a la mujer que paseaba al perro.

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“Me da igual. Pasa todos los malditos fines de semana y estoy harta“, añadió la mujer.

El camarógrafo y la fotógrafa le dijeron que no estuvieron en el parque el fin de semana anterior, y solo esperaban encontrarse con las personas involucradas en la propuesta, que incluía un grupo de mariachis, para desmontar el escenario, que tenía la frase: “¿Te casarías conmigo?” escrita con pétalos de rosa.

Sin embargo, la mujer no estuvo de acuerdo y volvió a exigir que desmontaran todo y que el grupo se dispersara antes de que la propuesta de matrimonio pudiera llevarse a cabo.

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“Dígales que lo derriben. De todas formas, tendrán que hacerlo“, reiteró la residente de Laguna Beach.

La mujer también se enojó todavía más cuando le pidieron que bajara la voz para no llamar la atención de la pareja, cuando ya se acercaba al lugar.

“¡Derríbenlo! La gente no puede venir aquí a hacer un picnic por la noche cuando quiera“, expresó la mujer justo cuando el grupo de mariachis comenzó a tocar.

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“¡Mierda! Malditos mexicanos. Esto tampoco es México, hijos de p…”, agredió la vecina.

Cuando el equipo de grabación comenzó a hacer su trabajo, la mujer alcanzó a decir: “Vuelvan a México!”, mientras se alejaba caminando con su perro.

Pese a la confrontación, la propuesta de matrimonio de Emmanuel Bañuelos se llevó a cabo sin contratiempos. Sin embargo, la pareja mencionó que agradecería una disculpa de la mujer.

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“Faltó al respeto a nosotros y a nuestra cultura. Es muy doloroso escuchar cosas así, considerando que somos residentes de aquí. Vivimos aquí. Yo he vivido aquí toda mi vida”, declaró Bañuelos, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Bañuelos planeó realizar la pedida de matrimonio a su novia, Hayely Lugo, en Crescent Bay Point Park, desde donde hay una vista panorámica al océano Pacífico. El hombre calificó a la mujer de “persona miserable” por intentar arruinar la petición de matrimonio.

“Primero le dijo al camarógrafo que se fuera porque era un parque ‘privado’ para los residentes y que estaba harta. Mientras caminábamos hacia el lugar, nos gritó comentarios racistas, diciéndonos que volviéramos a México“, escribió Bañuelos en una página de GoFundMe.

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“No dejamos que eso arruinara una propuesta de matrimonio única e inolvidable y seguimos adelante”, agregó el hombre hispano.

En el sitio web de la ciudad de Laguna Beach se hace mención de que se requiere un permiso para celebrar bodas y efectuar grabaciones en los parques públicos locales.

Bañuelos reconoció que desconocía que necesitaba solicitar un permiso para realizar la ceremonia en Crescent Bay Point Park.

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Se desconoce si oficiales del Departamento de Policía de Laguna Beach acudieron a Crescent Bay Point Park en respuesta a este incidente.

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