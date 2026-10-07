Ana Patricia Gámez confiesa entre lágrimas la realidad de la custodia compartida: “Es difícil”

Sin poder contener las lágrimas, la presentadora mexicana Ana Patricia Gámez protagonizó una conmovedora ola de confesiones sobre su experiencia con la crianza compartida tras su separación con Juan Carlos Martínez.

En una charla a corazón abierto con las conductoras de “La Mesa Caliente”, la mexicana detalló que si bien ha mostrado una cara fuerte y resiliente ante las adversidades que ha vivido recientemente, es imposible no sentirse culpable al no poder estar junto a sus hijos Giulietta y Gael.

De acuerdo con su testimonio, esta nueva rutina ha traído consigo retos a nivel emocional: “Las mamás que trabajan y ven a sus hijos pocas horas en la mañana o en la noche, saben que cuando llegan están ahí; pero el saber, por ejemplo, este fin de semana yo no tengo a los niños, es difícil“, comentó en el programa.

Además de la disminución en el tiempo de convivencia con sus hijos, su separación del empresario se ha visto manchada por dimes y diretes que traen su propia carga de emociones.

“Después de que las cosas están tan complicadas y además mis hijos no están, es como que te arrancan las entrañas”, señaló.

Sin embargo, la situación le ha permitido apreciar más su faceta como mamá: “Uno no se acostumbra, pero también hay algo positivo, el tiempo que uno está con ellos, una mamá lo puede aprovechar más. Lo valora más, o sea, de verdad que le das más valor al tiempo, tratas de dejar el celular, tratas de no trabajar para los días que los tienes, pero nunca se está listo”, continuó Gámez.

En este sentido, confesó que se ha refugiado en la espiritualidad: “Todos los días se aprende algo, últimamente lo que yo he hecho es orar, escuchar salmos que es lo único que me ha tranquilizado porque también como mamá, aunque sé que están bien cuidados con la otra parte, no deja de preocuparte si les vaya a pasar algo”, reconoció.

Para finalizar, Ana Patricia Gámez indicó que el tiempo le ha dado las herramientas necesarias para aceptar esta nueva realidad: “Como tú ya no tienes el control al 100% del cuidado, esa es una de las cosas que más mortifican y muchas veces estar cerca de Dios es lo que puede sanar y dar un poco de tranquilidad del resto, terapia, paciencia y aceptar lo que uno no puede cambiar”, destacó.

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