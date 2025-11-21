Ana Patricia Gámez retoma fuerte mensaje de Fátima Bosch en medio de su disputa con su ex

La bella mexicana Ana Patricia Gámez, quien ganara ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2010, fue una de las tantas celebridades que ya se pronunció tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo.

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la mamá de Giulietta y de Gael rescató el mensaje lleno de empoderamiento femenino que la nacida en Tabasco pronunció en los instantes previos a su coronación y que reflejaría, en cierta medida, lo que ella está viviendo en el plano personal a raíz de su proceso de divorcio de Luis Carlos Martínez.

“Crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas, porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca, nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor, porque ustedes valen todo, porque son poderosas y su voz merece ser escuchada”, se lee en el mensaje que compartió Ana en Instagram y con el que se sentiría plenamente identificada.

La expresentadora de ‘Enamorándonos USA’ acompañó la cita de Fátima Bosch de la leyenda: “🇲🇽❤️🙌🏼 V I V A M É X I C O” y de un video con la emotiva reacción que tuvo tras escuchar que Fátima era la nueva Miss Universo.

“Qué emoción. Wow. Qué hermosa bandera. Qué increíble. Ganó México. Preciosa. Qué hermosa, la bendición”, se oye decir a Ana Patricia muy conmovida.

El mensaje que compartió Ana Patricia surge días después de que se revelara todo lo que le está exigiendo su aún esposo, en medio del proceso de divorcio por el que atraviesan, y que ella inició en octubre pasado.

De acuerdo con la contrademanda de Luis Carlos, obtenida por la periodista Mandy Fridmann, él sugiere un “Plan de crianza y un Régimen de Visitas” revisado y aceptado por ambas partes y que responda a una custodia compartida al 50%.

Exigió, también, que la distribución de la manutención se establezca “conforme a las Directrices de Manutención de Menores de Florida, incluyendo actividades extracurriculares, tutorías, matrícula escolar, uniformes y materiales escolares”. Esta petición sumaría los gastos de atención médica de los hijos que comparten.

Al igual Martínez pide que los bienes materiales que compartieron durante su vida en pareja se distribuyan “equitativamente” para evitar el derroche de los mismos en lo que se desarrolla dicho litigio y solicitó ser el propietario de la “vivienda conyugal”, pidiendo que el juez le otorgue “el uso y posesión exclusivos de la misma durante el litigio, en caso de que se genere un ambiente hostil”.

Para finalizar, Luis Carlos también exige una “pensión alimenticia, incluyendo pensión provisional, pensión por tiempo determinado, pensión compensatoria y pago único, o una combinación de estas”.

