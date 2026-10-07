Aparece una escultura de Donald Trump con sobrepeso y sin ropa en el edificio del Parlamento Europeo

Una escultura que se burla del presidente Donald Trump al mostrarlo desnudo, con sobrepeso, sosteniendo un largo garrote dorado y sentado sobre los hombros de un sujeto más bajo, fue montada en el edificio del Parlamento Europeo.

Bañada en pan de oro de 23 quilates y titulada “La Plaga Naranja”, la pieza de 2.6 metros es obra del artista danés Jens Galschiot.

Dicho trabajo se encuentra expuesto en el interior del edificio en Estrasburgo, Francia, y también es conocida como el “Rey de la Injusticia”.

A su creación, Galschiot decidió agregarle una leyenda en tono sarcástico escrita en una tarjeta tratando de darle sentido.

“Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Él se está hundiendo bajo mi peso. Haría cualquier cosa por ayudarlo. Excepto apartarme de su espalda, la del Rey de la Injusticia”, señala el texto.

“La Plaga Naranja”, como ya se le conoce popularmente a la escultura en cuestión, tendrá una exposición corta, pues el jueves por la tarde será retirada de la intersección que conecta dos de los edificios del Parlamento Europeo.

En palabras del danés Galschiot su pieza significa una “protesta satírica en contra del ataque estadounidense a la transición ecológica y al orden mundial basado en normas”.

Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca su gestión al frente del gobierno ha resultado por demás controversial, pues además de negar la existencia del cambio climático, a través de la Ley de Reducción de la Inflación impulso el uso de los combustibles por encima de las energías limpias.

Con el objetivo de ingresar más dinero a las finanzas del gobierno incluso firmó órdenes para extraer hidrocarburos de lugares que durante años fueron considerados reservas naturales, como es el caso de Alaska.

La aparición de esta escultura llega en mal momento para el político de 80 años, pues a menos de un mes de celebrarse las elecciones de mitad de mandato, el respaldo de los estadounidenses hacia su desempeño al frente del gobierno ha decrecido con el riesgo de hacerse merecedor a un voto de castigo para sus políticas y para las aspiraciones de los republicanos que aspiran ya sea a ser gobernadores, representantes o senadores.

Y es que en los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, y además se elegirán gobernadores en 36 estados y tres territorios estadounidenses, así como cargos locales y estatales en varios puntos del territorio estadounidense.

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