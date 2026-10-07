El descontento estudiantil obliga a las universidades en EE.UU. a revisar el costo de sus matrículas

En los últimos años, la elevada inflación ha provocado un aumento en muchos sectores, incluyendo el universitario; sin embargo, el alto costo de las matrículas ha llevado a muchos jóvenes a replantearse si tener un título de educación superior es una buena decisión económica actualmente, ya que algunos estudiantes y familias no desean contraer cuantiosas deudas en sus préstamos estudiantiles.

Ese es el motivo por el cual algunas universidades, institutos y centros de formación académica están ajustando los costos de sus matrículas de este y el próximo año para mantener a sus estudiantes e impulsar las nuevas inscripciones.

Según un análisis presentado recientemente por Bloomberg, las universidades como Emory & Henry, Tulsa, Concordia de St. Paul, Cornerstone University, Carroll College, entre otras, han optado por no solo reducir sus matrículas, sino también impulsar planes de financiamiento y becas.

Según Eric LaMott, rector y director de operaciones de la Universidad Concordia de St. Paul, la asequibilidad está siendo uno de los problemas más grandes que enfrentan los estudiantes y sus familias hoy día. “El elevado costo de una licenciatura a menudo impide que muchos estudiantes consideren solicitar admisión”, dijo a Fox.

Por su parte, Gerson Moreno-Riaño, presidente de Cornerstone University, señaló que actualmente la alternativa de las universidades es reducir cada vez más las matrículas porque tanto los estudiantes como las familias están teniendo poca confianza en el valor de la educación universitaria.

Para Moreno-Riaño, “con menos estudiantes, mayor escepticismo sobre el valor de un título universitario y alternativas reales a la universidad tradicional de cuatro años, las instituciones ahora tienen que competir en precio y valor de mercado real como todos los demás”.

Es por esa razón que la Universidad Emory & Henry, por ejemplo, redujo la matrícula a la mitad para los estudiantes de pregrado de este año académico, al tiempo que ofrece becas de hasta $5,000 dólares. En los casos de la Universidad de Tulsa y la Universidad Concordia de St. Paul, redujeron los precios hasta un 33%.

Presidentes y rectores de estas universidades también señalan que los ajustes de precios se producen luego de que los estudiantes descartaran los institutos sin antes visitar los campus e incluso solicitaban reunirse con un consejero de admisiones para explorar ayudas financieras porque el precio les parecía inasequible.

Sigue leyendo: