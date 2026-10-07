Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio

En una nueva y decisiva etapa del enfrentamiento legal que sostiene con su exnuera, Imelda Tuñón, la actriz Maribel Guardia confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para ratificar y dar seguimiento a la denuncia penal abierta en contra de Tuñón por los delitos de homicidio y posibles faltas contra la salud.

La acción judicial busca esclarecer el presunto suministro ilícito de medicamentos psicotrópicos a Julián Figueroa en los momentos previos a su fallecimiento, en abril de 2023. Esta vertiente de la investigación cobró fuerza a raíz de las propias declaraciones de Tuñón en el podcast “Mesa Cero”, donde admitió haber engañado a su médico psiquiatra para obtener recetas de fármacos que posteriormente entregaba al cantante.

Abordada por medios de comunicación mexicanos, la artista costarricense explicó que mantendrá reserva sobre los pormenores técnicos del proceso por instrucción directa de su equipo legal. “Mi abogado me dijo que no hablara nada. Que no les puedo contestar nada, porque mañana me voy a presentar en la fiscalía para darle seguimiento a la carpeta de investigación que iniciaron mis abogados”, declaró.

A la par del avance penal, Guardia abordó la incertidumbre que rodea la situación de su nieto de 7 años, José Julián, tras la reciente salida de Tuñón del país junto con el menor. Aunque reconoció el derecho de una madre a viajar con su hijo, expresó su preocupación al no contar con información certera sobre el paradero del pequeño. “Una madre tiene derecho a llevarse a su hijo donde le dé la gana, pero si dice que vino y que lo dejó, no se sabe en qué parte del mundo, a mí me tiene que preocupar”, dijo.

Por otro lado, la intérprete aclaró que no ha recibido notificación oficial sobre las supuestas medidas de protección que Tuñón habría solicitado en su contra. De igual forma, al ser cuestionada sobre señalamientos pasados hacia su desempeño como madre, remitió a un video que difundió tiempo atrás con mensajes afectuosos de Julián Figueroa, asegurando que sus palabras son el mejor testimonio de su labor.

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