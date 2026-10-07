Surface Laptop Ultra ya tiene fecha de lanzamiento y llega con RTX Spark y un nuevo cargador magnético

Microsoft ya puso fecha a su portátil más ambicioso. La nueva Surface Laptop Ultra llegará el 16 de octubre, con reservas abiertas desde este 7 de octubre y un precio inicial de $2,599. Su gran protagonista es RTX Spark, la plataforma de NVIDIA que combina procesamiento, gráficos Blackwell y memoria unificada para afrontar tareas creativas, desarrollo de software e inteligencia artificial local. Todo ello dentro de un equipo de menos de 18 milímetros de grosor.

La propuesta apunta a quienes necesitan bastante más que un portátil para navegar y responder correos. Microsoft presenta la Surface Laptop Ultra como su Surface Laptop más potente hasta ahora, diseñada para trabajar con proyectos exigentes, ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo y ofrecer aceleración gráfica en aplicaciones profesionales. También incorpora una novedad que se nota cada vez que toca enchufarla, un sistema de carga magnética integrado en USB-C.

Surface Laptop Ultra con RTX Spark y sus especificaciones técnicas

El corazón de la Surface Laptop Ultra es el NVIDIA RTX Spark Superchip. En las configuraciones más avanzadas, reúne una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos, una GPU NVIDIA Blackwell RTX de hasta 6,144 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada. Esta última se comparte dinámicamente entre el procesador y los gráficos, por lo que los 128 GB representan la memoria total del sistema y no una cantidad de memoria gráfica dedicada.

Ese diseño tiene especial importancia para las cargas de inteligencia artificial. Según Microsoft, el equipo puede ejecutar localmente modelos que superan los 120,000 millones de parámetros y alcanzar hasta un petaflop de rendimiento de IA.

En términos prácticos, Microsoft quiere que desarrolladores y creadores puedan mantener más trabajo dentro del portátil, con menor dependencia de servicios en la nube. Entre los usos que destaca están la experimentación con modelos locales, el desarrollo con GitHub Copilot y los flujos creativos que requieren aceleración gráfica y grandes cantidades de memoria.

La pantalla también recibe una actualización importante. Todas las configuraciones incluyen un panel mini-LED táctil de 15 pulgadas, denominado PixelSense Ultra, con un brillo HDR máximo de 2,000 nits. Ese pico se mide sobre una ventana del 10% de la pantalla con contenido HDR, así que no equivale al brillo sostenido de todo el panel. Aunque permite interacción táctil, Microsoft aclara que no admite Surface Pen ni Surface Slim Pen.

El conjunto se completa con un touchpad háptico un 30% más grande que el de la Surface Laptop de octava edición y almacenamiento extraíble por el usuario. Su chasis pesa menos de 4.5 libras, aproximadamente 2.04 kilogramos, y estrena una arquitectura térmica que, según la compañía, ofrece hasta 2.5 veces más capacidad térmica que sus Surface Laptop actuales. Ese rediseño busca sostener el rendimiento durante sesiones prolongadas de trabajo.

Cómo funciona el nuevo cargador magnético USB-C de Surface Laptop Ultra

Una de las novedades más interesantes tiene nombre propio, Magnetic Connect. Se trata de un sistema de carga magnética integrado en el puerto USB-C del lateral derecho. El cable incluido se acopla mediante imanes y puede soltarse fácilmente cuando recibe un tirón. Microsoft lo presenta como el primer sistema de carga USB-C magnético integrado en un portátil.

Aquí hay un matiz importante. La novedad no consiste en que una Surface incorpore carga magnética por primera vez, porque el conector propietario Surface Connect ya utilizaba ese principio. Lo nuevo en la Surface Laptop Ultra es trasladar la conexión magnética a un puerto USB-C que sigue funcionando para datos, vídeo y otros accesorios.

Esto permite cargar el equipo con un cable USB-C convencional en ese mismo puerto. El extremo magnético del cable de Microsoft, sin embargo, no funciona como conexión magnética universal para cualquier otro portátil USB-C, según explicó un representante de la compañía a Engadget. Es una solución diseñada específicamente para este equipo.

La selección de conexiones también resulta bastante completa para quienes trabajan con cámaras, monitores y periféricos. La Surface Laptop Ultra incluye tres puertos USB-C en total, un HDMI, un USB-A, un lector de tarjetas SD de tamaño completo y una conexión de auriculares de 3,5 milímetros. Además, admite hasta tres pantallas externas 4K con monitores, cables y accesorios compatibles.

RTX Spark también aporta funciones para jugar, como trazado de rayos, DLSS y NVIDIA Reflex en títulos compatibles. Eso sí, la disponibilidad de estas tecnologías depende del juego y del soporte correspondiente en Windows sobre Arm, la arquitectura que utiliza la plataforma.

Precio, configuraciones y fecha de lanzamiento de Surface Laptop Ultra

La Surface Laptop Ultra se puede reservar desde el 7 de octubre y su disponibilidad comienza el 16 de octubre de 2026. Microsoft anuncia un precio inicial de $2,599 dólares y reservas a través de Microsoft.com y distribuidores seleccionados en distintos mercados. Los precios indicados corresponden a dólares estadounidenses, mientras que las opciones concretas pueden variar según el país y la tienda.

Las configuraciones publicadas por Windows Central permiten hacerse una idea de cómo escala la gama.

Modelo de entrada: CPU de 18 núcleos, GPU Blackwell de 5,120 núcleos, 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento. Su precio es de $2,599 dólares.

CPU de 18 núcleos, GPU Blackwell de 5,120 núcleos, 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento. Su precio es de $2,599 dólares. Versión de mayor potencia: CPU de 20 núcleos, GPU Blackwell de 6,144 núcleos, 32 GB de memoria unificada y SSD de 1 TB. Su precio es de $3,699.99.

CPU de 20 núcleos, GPU Blackwell de 6,144 núcleos, 32 GB de memoria unificada y SSD de 1 TB. Su precio es de $3,699.99. Configuración con máxima memoria: CPU de 20 núcleos, GPU Blackwell de 6,144 núcleos, 128 GB de memoria unificada y SSD de 1 TB. Su precio es de$5,899.99 dólares.

Estas opciones conservan la pantalla de 15 pulgadas, el diseño y la selección de puertos. Las diferencias principales se concentran en la potencia del chip, la memoria y el almacenamiento. Los acabados anunciados son Platinum y Nightfall, aunque Microsoft advierte que los colores y determinadas combinaciones de hardware pueden variar según el mercado, el distribuidor y la configuración.

Con ese punto de partida, la Surface Laptop Ultra se sitúa claramente en el segmento premium. Su atractivo está en reunir gráficos NVIDIA, una gran capacidad de memoria compartida, herramientas para IA local y conexiones útiles para producción de contenido dentro de un formato portátil.Queda por comprobar cómo se traducen esas especificaciones en autonomía, temperatura y rendimiento sostenido durante el trabajo diario.

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