73 inmigrantes se declaran en huelga de hambre en Georgia y denuncian años de encierro

Al menos 73 inmigrantes detenidos por ICE en Georgia iniciaron una huelga de hambre para protestar contra el prolongado encierro y las presuntas violaciones a sus derechos dentro de un centro de detención. Algunos llevan más de un año bajo custodia y aseguran que sus procesos migratorios continúan sin una resolución que les permita recuperar su libertad.

La protesta ocurre en el centro de procesamiento D. Ray James, ubicado en Folkston, al sureste de Georgia. De acuerdo con información publicada por The Guardian, activistas y familiares reportaron que decenas de hombres se sumaron a la manifestación para denunciar las condiciones de reclusión y exigir que sus solicitudes de asilo sean atendidas.

Los detenidos difundieron un video y una carta abierta en la que describen el impacto que ha tenido la detención en sus vidas. El documento fue firmado originalmente por 45 hombres y se hizo público esta semana, cuando la protesta comenzó a reunir a más participantes.

“Muchos de nosotros hemos sido separados de nuestras familias”, señala la carta. Los firmantes también denuncian que han perdido nacimientos, funerales y años de convivencia con sus seres queridos mientras permanecen tras las rejas.

Denuncian años de encierro y separación familiar

Los hombres aseguran que llevan entre 16 meses y casi tres años detenidos, pese a que, según su testimonio, no han sido acusados de ningún delito. La mayoría son solicitantes de asilo originarios de países como Rusia, China, Sudán, Afganistán y Nepal, entre otros.

En el documento sostienen que han agotado distintas vías legales para conseguir su liberación, pero sus esfuerzos no han tenido el resultado esperado.

“Venimos de diferentes países, razas, creencias y orígenes, pero compartimos una cosa en común: vinimos a Estados Unidos buscando protección y hemos estado detenidos desde entonces”, expresaron.

Los firmantes consideran que mantener a una persona detenida durante meses o años, sin una evaluación individual clara sobre los motivos para prolongar su encierro, plantea cuestionamientos sobre la justicia y la proporcionalidad de las medidas migratorias.

Monica Whatley, organizadora en Georgia de la campaña para cerrar el centro de Folkston, afirmó que uno de los participantes y presuntos organizadores de la protesta, el solicitante de asilo ruso Idris Makhmudov, habría sido trasladado a aislamiento esta semana.

Comida en mal estado y denuncias de atención médica deficiente

La protesta también pone el foco en las condiciones del centro de detención de ICE. Dos solicitantes de asilo rusos, Alexei Kovalko y Alexander Borovkov, presentaron un documento en el que denuncian presuntas deficiencias médicas, alimentos enmohecidos, agua con mal olor, goteras y problemas de plomería.

En su informe, también acusan a empleados de GEO Group, la compañía privada que administra las instalaciones, de amenazar a los detenidos con enviarlos a aislamiento.

Una de las denuncias más graves se refiere a un integrante del personal médico que, según el documento, habría dicho a uno de los hombres: “No tengo ninguna obligación de tratarte; lo único que me importa es que no te mueras”.

Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente. GEO Group remitió las preguntas del dirio a ICE, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende la agencia migratoria, no respondió a las solicitudes de comentarios detallados sobre las denuncias.

El centro de Folkston abrió en 1997 y comenzó a recibir personas bajo custodia de ICE en 2018. Según los datos de la agencia correspondientes a julio citados en la información original, alrededor de 2,200 personas permanecían detenidas en las instalaciones.

Entre ellas hay solicitantes de asilo que buscan protección en Estados Unidos y que, de acuerdo con la carta, llevan al menos un año privados de su libertad.

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