André-Pierre Gignac estaría en el radar del fútbol argentino 

André-Pierre Gignac es una leyenda de los Tigres de la UANL y uno de los últimos extranjeros que ha dejado una gran huella en la Liga MX. El delantero francés actualmente es agente libre. Su destino puede ser el fútbol de Argentina.

Gignac ha estado en las últimas semanas en Argentina. Según informaciones del periodista Nahuel Ferreira, Gignac no estaría solo de paseo en el país sudamericano. El veterano delantero francés habría sido tentado por clubes argentinos. No solo sería Boca Juniors el equipo interesado.

Y un día, André-Pierre Gignac estuvo en La Bombonera ?



El francés presenció el partido entre Boca Juniors y Unión de la Liga Argentina ?? ?? pic.twitter.com/3U4PxqzgCr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

“Atención, la gira de Andre Pierre Gignac en distintas canchas del fútbol argentino, no es casual. El goleador francés no descarta jugar un año más, no está retirado. Evaluará distintas opciones y una de ellas podría ser nuestro fútbol. Ya tuvo varias consultas”, detalla el reporte.

¿Cuál es el estatus de Gignac?

Con 40 años, Gignac se convirtió en agente libre desde julio de 2026. Su vínculo con los Tigres de la UANL, de más de 10 años, llegó a su final. En este sentido, El goleador francés está en la libertar de firmar un contrato con cualquier club del balompié argentino.

En caso de que se concrete esta hipotética transacción, André-Pierre Gignac probaría suerte en su tercer país. Gignac solo había jugado en Francia y México.

Una huella en la Liga MX

El paso de André-Pierre Gignac en la Liga MX fue imborrable. Desde su llegada en 2015, Gignac disputó 445 partidos con la camiseta del conjunto felino. El delantero nacido en Martigues anotó 222 goles y concedió 57 asistencias en poco más de 35,700 minutos dentro del campo.

Gignac es el máximo goleador en la historia de los Tigres de la UANL; fue campeón de goleo en tres torneos y es el máximo goleador en la historia de los Clásicos Regios. El atacante francés alzó 5 títulos de la Liga MX, 4 trofeos de Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la Concacaf.

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