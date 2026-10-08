Hombre de Nueva York mató a su madre y ocultó su cuerpo en una bañera

Un hombre de Nueva York fue acusado de matar a su madre y ocultar su cuerpo dentro de una bañera, después de que los agentes acudieran a una vivienda por una denuncia de robo.

Joseph Petrella, de 39 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Amy Hogan, de 60 años. También fue acusado de robo en segundo grado y hurto menor, informó la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.

Petrella se declaró no culpable de los cargos durante una audiencia celebrada el miércoles en el Tribunal del condado de Monroe, de acuerdo con WHAM, afiliada de ABC en Rochester.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Monroe y está previsto que regrese ante el tribunal el 4 de diciembre.

La policía encontró el cuerpo durante una investigación por robo

Los hechos comenzaron alrededor de las 3:00 p.m. del 13 de septiembre de 2026, cuando la Oficina del Sheriff del condado de Monroe recibió una llamada por un supuesto robo en una vivienda de Ewald Drive, en Penfield.

La localidad se encuentra al norte del estado de Nueva York, al este de Rochester.

El jefe adjunto de la oficina del sheriff, Michael Fowler, explicó que uno de los propietarios de la zona llamó al 911 después de descubrir que una persona había entrado en su vehículo y en su vivienda y que faltaban algunos objetos.

Mientras los agentes investigaban el robo, fueron dirigidos hacia Petrella, quien vivía en el vecindario.

Un agente lo interrogó y, según Fowler, mientras continuaba la investigación, Petrella invitó al policía a entrar en su remolque.

Dentro de la vivienda, el agente habría observado señales que consideró inusuales y que despertaron su preocupación.

Petrella fue detenido mientras los agentes continuaban con la investigación.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Hogan.

La mujer había sido apuñalada

Según una denuncia penal citada por WHAM, Hogan había sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Su cuerpo fue encontrado dentro de la bañera del remolque, envuelto en una cortina de ducha de plástico.

Los investigadores también encontraron varios objetos congelados alrededor del cuerpo. De acuerdo con la denuncia, las autoridades creen que estos elementos fueron colocados allí en un aparente intento de ocultar el cuerpo.

La policía cree que Petrella mató a Hogan durante una confrontación, según los documentos del caso.

Tras encontrar el cuerpo, las autoridades aseguraron rápidamente la escena y comenzaron a recopilar evidencia.

Petrella fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Monroe.

Hogan era madre y abuela

Amy Hogan era madre de cuatro hijos y abuela, de acuerdo con su obituario.

La familia la describió como una persona creativa, especialmente cuando realizaba proyectos para sus seres queridos.

“El papel en la vida que más alegría le produjo fue ser abuela”, señala el obituario.

Las autoridades continúan con la investigación mientras Petrella enfrenta los cargos relacionados con la muerte de su madre.

El acusado se declaró no culpable y las acusaciones deberán resolverse durante el proceso judicial. Un cargo penal no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad.

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