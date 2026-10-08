La Fuerza Aérea de EE. UU. prueba el misil hipersónico HACM

La Fuerza Aérea estadounidense realizó la primera prueba de vuelo del HACM, su misil de crucero hipersónico diseñado para atacar objetivos a gran velocidad. El ensayo tuvo lugar en Australia y permitió recopilar datos clave para avanzar en el desarrollo del arma, aunque el Pentágono no reveló la fecha exacta ni precisó desde qué avión se hizo el lanzamiento.

La prueba es un hito porque el HACM pasó de las fases de diseño y preparación a una demostración en vuelo. La Fuerza Aérea lo desarrolla junto con RTX, responsable del misil, y Northrop Grumman, que trabaja en su motor scramjet. El programa aprovecha investigaciones previas de Estados Unidos y Australia sobre misiles hipersónicos de respiración aérea.

Qué es el misil HACM y por qué importa su prueba

HACM son las siglas de Hypersonic Attack Cruise Missile, o misil de crucero de ataque hipersónico. Como otros sistemas de esta categoría, está pensado para alcanzar velocidades superiores a Mach 5, es decir, más de 3,300 millas por hora. Su diseño combina un propulsor cohete inicial con un motor scramjet: el cohete acelera el misil y, una vez que alcanza las condiciones adecuadas, el scramjet toma el relevo para impulsarlo durante el vuelo.

Esa combinación busca darle velocidad y permitirle recorrer trayectorias a gran altura. Sin embargo, la Fuerza Aérea no ha divulgado en detalle el alcance, la configuración final ni el desempeño observado durante la prueba australiana. Tampoco confirmó públicamente si el misil alcanzó en ese ensayo su velocidad máxima prevista, por lo que conviene distinguir el objetivo técnico anunciado de los resultados concretos todavía reservados.

El HACM no es el único concepto que Estados Unidos ha impulsado en este campo. La Fuerza Aérea ha trabajado también en el AGM-183 ARRW, un misil de planeo hipersónico lanzado desde el aire. Mantener más de una línea de desarrollo le permite explorar distintas configuraciones y plataformas, en lugar de depender de un único diseño.

El HACM, es más pequeño que algunos vehículos de planeo, una característica que podría facilitar su integración en distintos aviones, aunque la compatibilidad operativa todavía depende de pruebas y decisiones futuras.

Desde qué aviones podría lanzarse y cuánto cuesta desarrollarlo

El HACM está concebido como un arma lanzada desde aeronaves, no como un misil que necesite un lanzador terrestre o un buque para despegar. Los planes y análisis públicos han señalado posibles integraciones con cazas y bombarderos. Entre las plataformas mencionadas para pruebas figuran los F-18 australianos y los F-15E estadounidenses; también se ha planteado su transporte por bombarderos como el B-52 y el B-1. No obstante, la Fuerza Aérea no confirmó qué plataforma participó en la reciente prueba en Australia.

El lanzamiento desde un avión permitiría que la aeronave lleve el arma hacia una zona de operación y la libere en vuelo. A partir de ahí, el cohete inicial ayudaría a acelerar el misil antes de que el motor scramjet mantenga el vuelo hipersónico. Por ahora, el número de misiles que podría cargar cada avión y las unidades que los recibirían dependerán de la configuración aprobada y de los resultados de las pruebas.

En cuanto al costo, hay que separar el contrato inicial del presupuesto total del programa. RTX recibió en 2022 un contrato de $985 millones de dólares para desarrollar el HACM. Para el año fiscal 2027, la Fuerza Aérea solicitó alrededor de $806 millones de dólares para continuar pruebas, mejorar capacidades e invertir en producción, además de $404 millones de dólares para comenzar a adquirir una primera partida. Son partidas presupuestarias solicitadas y no equivalen por sí solas al costo final de todo el desarrollo.

El calendario tampoco está asegurado. El programa ha enfrentado retrasos y ajustes en la cantidad de pruebas previstas, de acuerdo con informes de supervisión. La prueba australiana representa un paso importante, pero aún quedan ensayos para comprobar el rendimiento del misil y avanzar hacia su eventual despliegue.

Otros misiles hipersónicos que desarrolla Estados Unidos

El HACM forma parte de un conjunto más amplio de programas estadounidenses. Entre los principales sistemas en desarrollo o con actividades de prueba y despliegue se encuentran los siguientes:

Dark Eagle (LRHW) . El Ejército desarrolla esta arma de largo alcance con un vehículo hipersónico de planeo impulsado por cohete. Se transporta en lanzadores terrestres móviles y comparte componentes con el sistema naval CPS.

. El Ejército desarrolla esta arma de largo alcance con un vehículo hipersónico de planeo impulsado por cohete. Se transporta en lanzadores terrestres móviles y comparte componentes con el sistema naval CPS. Conventional Prompt Strike (CPS) . La Armada trabaja en esta capacidad de ataque convencional de largo alcance, también basada en un vehículo de planeo hipersónico. Está prevista su integración en buques de la clase Zumwalt y submarinos, con calendarios sujetos a pruebas e integración.

. La Armada trabaja en esta capacidad de ataque convencional de largo alcance, también basada en un vehículo de planeo hipersónico. Está prevista su integración en buques de la clase Zumwalt y submarinos, con calendarios sujetos a pruebas e integración. AGM-183 ARRW . Este proyecto de la Fuerza Aérea utiliza un cohete para acelerar un vehículo que luego planea a velocidades hipersónicas. El programa ha tenido resultados de prueba mixtos y su situación presupuestaria y de adquisición ha variado con el tiempo, así que no debe confundirse con el HACM, que emplea propulsión scramjet durante el vuelo.

. Este proyecto de la Fuerza Aérea utiliza un cohete para acelerar un vehículo que luego planea a velocidades hipersónicas. El programa ha tenido resultados de prueba mixtos y su situación presupuestaria y de adquisición ha variado con el tiempo, así que no debe confundirse con el HACM, que emplea propulsión scramjet durante el vuelo. Project Mayhem. Es un esfuerzo de investigación de la Fuerza Aérea para estudiar una futura plataforma hipersónica de respiración aérea y mayor alcance. Sigue siendo un proyecto de desarrollo, no un misil operativo anunciado.

En conjunto, la prueba del HACM marca el avance de una opción aérea que complementa los sistemas de planeo de otras ramas militares. El reto ahora será convertir el resultado de este primer vuelo en una secuencia de pruebas que confirme el rendimiento, la integración con aeronaves y el costo de llevar el programa a producción.

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