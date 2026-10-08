Publix cerrará 7 supermercados y abrirá 6 nuevos en EE.UU: estas son las tiendas afectadas

La cadena de supermercados cerrará locales en Florida, Georgia y Carolina del Sur, mientras prepara nuevas aperturas en cuatro estados del sureste del país.

Publix cerrará siete supermercados antes de que termine 2026, aunque al mismo tiempo abrirá seis nuevas tiendas en distintos estados del sureste de Estados Unidos.

La compañía, con sede en Lakeland, Florida, mantiene una amplia presencia en la región y cuenta con más de 1,400 supermercados. La decisión no significa que Publix esté abandonando las zonas afectadas: en algunos casos, las tiendas serán reemplazadas o reconstruidas.

Los cierres se producen mientras la cadena enfrenta cambios en los hábitos de consumo, un menor crecimiento de las ventas comparables y un escenario más competitivo en el sector de supermercados.

¿Por qué Publix cerrará estas tiendas?

Publix señaló que las condiciones económicas están afectando el gasto de los consumidores. La compañía también enfrenta cambios vinculados con los reembolsos de Medicare para determinados medicamentos.

Expertos del sector agregaron otro posible factor: el aumento en el uso de medicamentos GLP-1, que puede reducir el apetito y llevar a algunas personas a comprar menos alimentos.

Sin embargo, Publix continúa expandiéndose. La cadena ya abrió decenas de supermercados durante 2026 y tiene previsto inaugurar nuevos locales en Alabama, Kentucky, Florida y Carolina del Norte.

Estas son las 7 tiendas Publix que cerrarán

Los supermercados afectados están ubicados en Florida, Georgia y Carolina del Sur:

Florida:

5577 Park Street N., St. Petersburg

8250 Mills Drive, Miami

828 Southern Boulevard, West Palm Beach

4711 Babcock Street NE, Palm Bay

Georgia

1380 Atlantic Drive NW, Atlanta

2562 Shallowford Road NE, Chamblee

Carolina del Sur:

208 Saint James Avenue, Goose Creek

Publix tiene previsto reemplazar los supermercados de West Palm Beach y Palm Bay, aunque todavía no informó cuándo comenzarán las obras ni cuándo abrirán las nuevas tiendas.

Por eso, los consumidores deben distinguir entre un cierre definitivo y el cierre temporal de un local que será reconstruido en el mismo lugar.

¿Dónde abrirá Publix sus 6 nuevas tiendas?

La cadena también anunció seis aperturas programadas para octubre de 2026:

Alabama: 14210 Mooresville Road, Athens. 7 de octubre

Kentucky: 8740 US 42, Florence. 7 de octubre

Florida: 7535 Cortez Road W., Bradenton. 22 de octubre

Carolina del Norte: 7483 Rockfish Road, Fayetteville. 21 de octubre

Kentucky: 5135 Jenkins Drive, Independence. 28 de octubre

Carolina del Norte: 9770 Ocean Highway W., Sunset Beach. 28 de octubre

Las fechas pueden modificarse por cuestiones relacionadas con permisos, construcción o preparación de los locales. Antes de trasladarse, los clientes deberían confirmar el horario y la apertura directamente en el buscador oficial de tiendas de Publix.

Qué deben hacer los clientes de las tiendas que cierran

Los consumidores que compran habitualmente en alguno de los locales afectados deberían revisar cuáles son las tiendas más cercanas y consultar si sus recetas, pedidos en línea o servicios de farmacia serán transferidos.

También conviene verificar:

La última fecha de atención del supermercado.

La disponibilidad de la farmacia.

El traslado de recetas.

Los servicios de recogida de pedidos.

Las nuevas rutas y tiempos de viaje.

La fecha prevista para una eventual reconstrucción.

Publix suele comunicar los cambios directamente a los clientes y trabajadores de cada establecimiento, pero la información puede variar según la ubicación.

Publix mantiene su expansión en el sureste

Los cierres forman parte de una reorganización de la red de tiendas, pero no representan una salida de Publix de Florida ni de los otros estados afectados.

La compañía continúa abriendo supermercados en nuevos mercados y reemplazando algunos locales antiguos por establecimientos más grandes y modernos. La estrategia combina cierres, reconstrucciones y nuevas aperturas para adaptar la cadena a los cambios en el consumo.

Los clientes pueden consultar la información más reciente en el localizador oficial de tiendas de Publix.

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