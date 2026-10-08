Trump exige debate en Texas, pero su candidato republicano lleva meses evitándolo

Donald Trump exigió un debate entre los candidatos al Senado por Texas, Ken Paxton y James Talarico, pese a que su aliado republicano ha evitado hasta ahora las invitaciones para enfrentar al demócrata, en una contienda que podría resultar decisiva para el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

Tras participar en un mitin en San Antonio junto a Paxton, actual fiscal general de Texas, Trump acusó a Talarico de esconderse de la campaña y aseguró en Truth Social que el republicano está preparado para debatir.

“Debería presentarse inmediatamente en un escenario de debate contra Ken Paxton, quien está listo, dispuesto y capacitado”, escribió el mandatario, según The Texas Tribune.

President Trump just said Ken Paxton should debate.



I agree.



Ball’s in your court @KenPaxtonTX. https://t.co/AxF0a0caRb — James Talarico (@jamestalarico) October 8, 2026

Sin embargo, la declaración contrastó con la postura de Paxton, quien no ha aceptado al menos cuatro invitaciones a debates organizados por distintos medios, entre ellos CNN, Hearst, Nexstar y WFAA. Talarico también propuso un encuentro moderado por el periodista Bret Baier, de Fox News.

El demócrata aprovechó las palabras del presidente para presionar a su adversario.

“El presidente Trump acaba de decir que Ken Paxton debería debatir. Estoy de acuerdo. La pelota está en tu cancha, Ken”, respondió mediante su cuenta de X.

La ausencia reciente de Talarico en actos públicos también fue motivo de críticas republicanas. Su campaña explicó que el candidato fue diagnosticado con gripe y suspendió temporalmente sus actividades para evitar contagios.

Texas, una disputa clave para el Senado

La controversia ocurre cuando las encuestas muestran una competencia cerrada en un estado tradicionalmente republicano. El promedio de RealClearPolling, con mediciones realizadas entre septiembre y octubre, coloca a Talarico con 48.1% de intención de voto, frente al 45.3% de Paxton, una diferencia de 2.8 puntos porcentuales.

Texas no elige a un senador demócrata desde 1988, por lo que un triunfo de Talarico representaría un cambio significativo en el escenario político estatal.

De acuerdo con la agencia Associated Press, los candidatos y grupos externos han destinado más de 247 millones de dólares a publicidad y otras actividades relacionadas con la contienda.

En las elecciones del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, comicios que determinarán si los republicanos conservan el control legislativo.

Por ahora, la intervención de Trump ha colocado a Paxton bajo mayor presión: mientras el presidente exige un debate, su propio candidato continúa sin aceptar las invitaciones para participar.

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