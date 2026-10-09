Hechos de la semana en inmigración: 506 ciudadanos detenidos y negocios al límite

Con el paso de los meses comienzan a manifestarse los efectos de las redadas y las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la cancelación de programas como el TPS sobre la economía de Estados Unidos. La pérdida de mano de obra inmigrante afecta la producción, aumenta sus costos y, por ende, se refleja en alzas de precios para los consumidores.

Asimismo, la ausencia de esos inmigrantes supone menos consumidores, resultando en que muchos negocios reduzcan sus operaciones o cierren sus puertas.

Tres grupos ganaderos advierten que las operaciones de ICE están teniendo “un efecto disuasorio masivo sobre los trabajadores autorizados, documentados y cualificados que llevan la carne de vacuno a nuestras mesas y provocarán un aumento de los precios de la carne de vacuno”. Esto porque muchos trabajadores, aunque tengan documentos, dejan de presentarse a sus trabajos.

De otra parte, el propietario de un vivero de Miami-Dade en Florida, perdió la mitad de su equipo de trabajo cuando la administración Trump canceló el TPS para unos 300 mil haitianos, y ni subiendo el sueldo a $25 dólares la hora, encuentra empleados. El dueño admitió que “voté por Trump, pero no voté por esto”.

El presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), Bill Owens, afirmó que “el endurecimiento de las medidas de control de la inmigración está disuadiendo a los trabajadores autorizados de acudir a las obras”. Han cancelado proyectos y esto ha supuesto la pérdida de empleo para trabajadores nacidos en EEUU.

La Opinión, citando un artículo de la Agencia EFE, reportó que los operativos de ICE “están dejando menos trabajadores disponibles en los campos agrícolas y las obras de construcción del sur de Texas, una situación que también comienza a generar dudas entre algunos votantes republicanos de una región donde los demócratas dominaron durante décadas, según líderes del sector privado consultados por EFE”.

“Benigno Meléndez, propietario de una empresa constructora en Weslaco, afirma que el volumen de sus obras se redujo a la mitad debido a la falta de trabajadores y al encarecimiento de los insumos”, dice el artículo.

En los campos agrícolas de Texas la situación es similar. “JB Álvarez, encargado de cuadrillas agrícolas en el condado de Hidalgo, asegura que hace un año podía reunir entre 100 y 150 personas para sembrar y cosechar. Ahora difícilmente supera los 40 trabajadores. Algunos fueron detenidos por ICE y otros permanecen en sus casas por temor a ser arrestados”.

Igualmente, La Opinión informó que los operativos migratorios también desnudan las contradicciones imperantes en los sectores rurales. “Mientras las deportaciones y las restricciones migratorias endurecen las condiciones para los inmigrantes, siete de cada diez votantes de estas zonas reconocen que los trabajadores agrícolas temporales son importantes para sus economías locales”, indica el artículo.

“Los resultados de una encuesta de Associated Press y KFF (AP-KFF) muestran que la mano de obra inmigrante es fundamental para muchas comunidades rurales, incluso cuando sus habitantes mantienen opiniones divididas sobre las políticas migratorias del presidente republicano”, agrega la nota.

Caen las ventas y cierran negocios

También se reducen las ventas o los negocios cierran

Según La Opinión, “las operaciones migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump están teniendo efectos económicos en corredores comerciales latinos de Estados Unidos, donde empresarios reportan menos clientes, reducción de horarios y caída de ingresos, un impacto que ya ha sido medido en Los Ángeles y que organizaciones empresariales advierten en otras regiones del país”.

“En Georgia, Laurinda Pestana cerró en septiembre Venezuelan Store Bakery & Deli, un negocio de comida venezolana que mantuvo durante siete años en el área metropolitana de Atlanta”, indica la nota.

“Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia”, señaló Pastrana a EFE.

Un inmigrante baleado y 506 ciudadanos detenidos

ICE balea a inmigrante dominicano en Nueva York

El Diario reportó que “un agente de ICE hirió de bala este jueves a un inmigrante originario de República Dominicana en el barrio de Marble Hill, en Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani exigió al presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones migratorias de la agencia en la ciudad. El hombre fue hospitalizado y se encontraba estable, según fuentes citadas por la afiliada de NBC en Nueva York”.

Los reportes señalan que alegadamente un niño de cinco años estaba en el vehículo donde el hombre fue baleado.

Ni los ciudadanos se salvan

Por otro lado, según La Opinión, una investigación de ProPublica documentó 506 casos de ciudadanos detenidos por autoridades migratorias entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

“El recuento, elaborado a partir de registros judiciales, redes sociales y reportes de medios locales, expone situaciones que contrastan con las declaraciones oficiales sobre las medidas de protección para evitar que ciudadanos estadounidenses sean detenidos por error. Entre los casos identificados, más de un centenar corresponde a personas retenidas después de que los agentes cuestionaran su ciudadanía. Según el medio, casi todas eran personas de color”, indicó el diario.

Trump insiste en vincular inmigrantes con fraude electoral

La Opinión informó que ICE está preguntando a inmigrantes detenidos “si alguna vez votaron ilegalmente en Estados Unidos y, en caso de reconocerlo, cómo emitieron su voto: de manera presencial o por correo”.

“La información fue revelada por The Washington Post…De acuerdo con el diario, la agencia incorporó a finales de agosto una pregunta específica sobre el voto ilegal. A partir del 1 de octubre, los agentes comenzaron a solicitar información adicional sobre la modalidad utilizada para votar cuando un detenido admitiera haberlo hecho. Hasta ahora no está claro cuántas personas, si alguna, han reconocido ante ICE haber votado ilegalmente”, indica el diario.

“Daño colateral”

Durante una entrevista con Newsmax, el congresista republicano de Carolina del Norte, Greg Murphy, catalogó de “daño colateral” a los inmigrantes establecidos, con décadas viviendo en EEUU que han caído en las redes de la maquinaria de detenciones y deportaciones de Trump.

Y agregó que “gracias a Dios nos estamos deshaciendo de la basura que hay en nuestro país”, en referencia a un reporte del gobierno de Trump que asegura haber detenido a 2,200 terroristas.

Pero como reportó La Opinión, “Reuters informó que las detenciones del ICE llegaron a casi 51,000 en agosto, mientras las deportaciones se mantuvieron alrededor de 1,200 diarias. Más de tres cuartas partes de los arrestados recientes no tenían antecedentes penales”.

Cita de la semana

“El ICE no busca criminales. Buscan latinos. Tener papeles en este país no te protege”. Esto afirmó a ProPublica Willy Wender Aceituno, ciudadano naturalizado que votó por Trump en dos ocasiones, pero no se libró de ser detenido por la Patrulla Fronteriza.

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