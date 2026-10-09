Rihanna enloquece las redes al presumir sus mejores pasos de quebradita (VIDEO)

Rihanna volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por alguno de sus icónicos looks. La cantante sorprendió al demostrar sus habilidades para bailar quebradita durante un encuentro con sus seguidores, al ritmo de una popular canción de Banda El Recodo.

El momento ocurrió durante un evento relacionado con Fenty Beauty, la marca de maquillaje de la artista, donde compartió una divertida interacción con el influencer Leo González. Lo que parecía ser un encuentro casual terminó convirtiéndose en una improvisada pista de baile que rápidamente captó la atención de los internautas.

En el video, difundido desde la cuenta oficial de Instagram de Leo González, se observa a la intérprete de Umbrella siguiendo el ritmo de “Vámonos de Fiesta”, tema de Banda El Recodo, mientras baila junto al creador de contenido. La naturalidad con la que Rihanna se sumó al momento convirtió la escena en una sorpresa para sus fanáticos, especialmente para quienes disfrutan de la música regional mexicana.

Junto a la publicación, el influencer acompañó el clip con el mensaje “I LOVE YOU” (Te amo), una muestra de entusiasmo por haber compartido ese instante con la estrella internacional.

Las imágenes no tardaron en generar comentarios entre los seguidores de la cantante, quienes celebraron verla disfrutar de un género musical muy popular en México y otros países de Latinoamérica.

Entre las reacciones destacaron mensajes de incredulidad, felicitaciones para Leo González y peticiones que incluso imaginaron una posible colaboración entre Rihanna y la agrupación sinaloense.

Con esta interacción, Rihanna regaló a sus seguidores una escena poco habitual que la hizo acercarse a la comunidad latina a través de una de las expresiones más reconocidas de la cultura popular mexicana.

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