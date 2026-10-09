¿Subirán al cuadrilátero de “Ring Royale” Luis Coronel, Fabio Agostini, Josh Martínez y Stefano Piccioni?

En la pasada temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo surgieron muchas enemistades que al día de hoy parecen mantener sus diferencias en un estado “irreconciliable”. Y aunque de la sexta temporada en el mundo del entretenimiento sigan sonando algunos nombres, la verdad es que poco se había hablado de lo que aparentemente se “estaba cocinando” entre Luis Coronel y Stefano Piccioni.

El cantante mexicano ha estado trabajando arduamente tras la final del reality, al igual que Piccioni, y muy pocos creían que el camino de ellos pudiera volver a juntarse. Pero gracias a los comentarios realizados por el brasileño en las redes sociales, esto ya se ha convertido en una bola de nieve. En la que han aparecido los nombres de Fabio Agostini y Josh Martínez.

De momento, todo parece ser una especie de estrategia para generar desde atención hasta morbo. Según se expuso en la cuenta de Instagram de @chismesumooficial, Fabio y Stefano estarían interesados en hacer realidad aquellas provocaciones que alguna vez lanzaron dentro del reality, y ahora quieren subirse al ring de boxeo.

Stefano estaría interesado en pelear con Luis Coronel, y el cantante no se ha mostrado renuente a la posibilidad; es más, lo ha dejado en manos de Piccioni. “Habla con quien tengas que hablar para cuadrarlo”, dice el cantante de origen mexicano.

¿Será que existe alguna posibilidad de que al menos Luis Coronel y Stefano Piccioni suban al cuadrilátero de Ring Royale de Poncho de Nigris? Sea como sea, ya se está haciendo ruido alrededor de todo esto, así que tiempo al tiempo para ver qué pasa…

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