George Clooney habla por primera vez sobre la muerte de Presley Gerber

George Clooney habló por primera vez sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de sus amigos más cercanos, Cindy Crawford y Rande Gerber.

Durante los premios Albies, que se llevaron a cabo en Londres, afirmó a Entertainment Tonight: “Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han sucedido a nuestra familia”. Justo a su esposa, Amal Clooney, recalcó: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”.

El vínculo entre las dos familias es longevo: Rande Gerber es socio comercial de George Clooney en la marca de tequila “Casamigos”, que cofundaron juntos. Esa relación profesional se tradujo en una amistad íntima que ha perdurado décadas, hasta el punto de que los Clooney son considerados parte de la familia Gerber-Crawford.

Según una fuente citada por el Daily Mail, Kaia Gerber, hermana menor de Presley, llama a Clooney “Tío George”, y antes el actor pasaba largas horas conversando con el joven, enviándole mensajes de apoyo como “Estoy aquí para ti”.

Amal Clooney y George Clooney los Albie Awards en Londres.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Sobre el fallecimiento de Gerber

Presley Gerber, de 27 años, falleció el pasado 20 de septiembre por una aparente sobredosis mientras se hospedaba en Resolutions Living, un lujoso centro de rehabilitación en Santa Mónica, Los Ángeles.

Según fuentes consultadas por Page Six, ingresó a la residencia ese mismo fin de semana y fue encontrado sin vida en un dormitorio. El audio de la central de emergencias obtenido reveló que los servicios fueron alertados por un “paro cardíaco” y una “sobredosis”.

Días después, salieron a la luz imágenes que Presley grabó de sí mismo en las instalaciones horas antes de su muerte. La familia pidió “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, según un comunicado difundido por su representante.

Antes de que se pronunciara al respecto, fuentes cercanas al actor describieron el impacto de la pérdida como devastador. “George está completamente destrozado por la muerte de Presley. Lo conocía de toda la vida y jamás imaginó que las cosas llegarían a este punto”, confió una persona cercana a Page Six.

“George es la persona más amable del mundo y haría cualquier cosa por ayudar a la familia de Rande”, añadió la misma fuente, asegurando que el ganador del Oscar está “comprometido a estar ahí para Cindy y Rande, no solo ahora, sino también en los meses y años venideros”.

Seguir leyendo:

· George Clooney arremete en contra del secretario de Defensa por “mofarse” de unas cadetes canadienses

· George Clooney responde a Donald Trump tras críticas por su ciudadanía francesa

· George Clooney y su esposa Amal evacúan su casa en Francia por los incendios forestales