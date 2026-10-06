Cindy Crawford evalúa tomar acciones legales tras la muerte de su hijo

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford y su esposo, el empresario Rande Gerber, evalúan emprender acciones legales tras la muerte de su hijo mayor, Presley Gerber.

El modelo de 27 años fue hallado sin vida dentro de su habitación en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, pocas horas después de haber sido admitido para recibir tratamiento especializado contra sus adicciones.

Según revelaron fuentes cercanas a la familia a TMZ, la pareja exige un informe detallado a la institución de lujo para esclarecer los hechos. Crawford y Gerber buscan determinar las razones por las cuales el joven fue dejado sin supervisión en su cuarto estando en un estado de alta vulnerabilidad.

Presley, quien batallaba desde hacía varios años contra la dependencia de sustancias y problemas de salud mental, ingresó al centro el sábado 19 de septiembre alrededor de las 6:00 p.m., luego de que su equipo de apoyo coordinara su admisión.

Además de enfocar su atención en el personal de la clínica, la familia analiza la responsabilidad del asesor de sobriedad que acompañaba al modelo. La principal interrogante del matrimonio es cómo un paciente recién ingresado y bajo los efectos de sustancias pudo permanecer solo en una habitación durante las horas previas a su deceso sin que nadie vigilara su estado.

De acuerdo con los registros de los servicios de emergencia, la primera llamada de auxilio se recibió el domingo 20 de septiembre a las 9:35 a.m. por un aparente paro cardíaco. Minutos más tarde, la alerta se actualizó a una posible sobredosis, y a las 9:45 a.m. los paramédicos declararon oficialmente su fallecimiento.

Aunque la causa oficial de la muerte permanece pendiente de los informes toxicológicos correspondientes, los reportes preliminares señalan que el deceso habría sido provocado por una sobredosis.

La familia Gerber Crawford ha dejado claro que, de comprobarse negligencia o fallas en el deber de cuidado por parte de la clínica o de los profesionales a cargo, no dudarán en llevar el caso ante los tribunales.

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