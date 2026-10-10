Mike Tyson está convencido de que “Donald Trump ganará” las elecciones intermedias

Mike Tyson, ex campeón mundial de boxeo, advierte que el presidente Donald Trump logrará que el Partido Republicano se proclame vencedor de las elecciones intermedias.

Durante un mitin celebrado en Syracuse, Nueva York, al cual el magnate neoyorquino acudió para solicitar el voto de la ciudadanía en los comicios del próximo 3 de noviembre, el ídolo del boxeo emergido de Brooklyn anticipó una victoria republicana.

“Estoy feliz de estar aquí con mi presidente. Creo que ganará Donald Trump”, expresó.

Trump y Tyson se conocen muy bien, pues cuatro décadas atrás organizaban eventos de boxeo en Atlantic City generando muy buenas ganancias para ambos.

Ahora que el índice de aprobación hacia el desempeño del republicano de 80 años como presidente a traviesa por su peor momento, su equipo sugirió que resultaría de gran ayuda convocarlo a un evento para lograr atraer votos para los republicanos en una elección donde les resultará muy complejo conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, además de ganar las 36 gubernaturas en disputa.

“Hoy no voy a pelear con él. Hemos sido amigos durante mucho tiempo”, expresó Trump al presentar a Tyson ante el conglomerado de ciudadanos reunidos para escuchar su mensaje sobre unas elecciones en las que también estará en juego el futuro de los dos años que le restarán a su mandato.

Y es que se da por hecho que si los demócratas logran asumir el control de al menos la Cámara de Representantes casi de inmediato harán todo lo posible para solicitar un impeachment en su contra, lo cual tendrá un impacto negativo en muchos frentes de batalla abiertos por el jefe de la nación como son la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto bélico que detonó en Irán sin todavía encontrarle una salida.

Ante el hipotético caso de producirse un triunfo demócrata, muchas de las políticas guardadas en el escritorio de Trump en espera de su aprobación enfrentan el riesgo de no avanzar ante la falta del respaldo en el Congreso, lo cual le genera intranquilidad y de ahí es que se desprende el hecho de verlo tan activo en los últimos días recorriendo varias ciudades del país incluso por carretera exhortando a sus simpatizantes a no permitir que su partido se vea superado.

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